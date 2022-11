Lucha en Oriente Medio quiere avanzar hacia la India

Entornointeligente.com /

Muchos, buscan escandalizar con la política, en algunas de mis conferencias o trabajos enviados por La Academia a La Universidad de Oxford y Berkeley en Estados Unidos he visto en mis lectores un descontento occidental y, el eje central es como la integridad territorial y la soberanía de otros países es violentada frecuentemente. y, en oportunidades se hace presente el espionaje los países no alineados siempre han dado una respuesta a los centros de poder, pero, el gran problema es el llamado a una corrección de principios y, cabe preguntarse qué hacían los izquierdistas anteriores a nuestra época.

Lo mejor es el silencio., no hay que censurar por recelos a los mártires del pasado. Rusia se ha opuesto siempre que el Imperio Británico emita opiniones sobre Moscú y a los países del eje asiático., no es necesario tener una vieja enciclopedia para entender, como es fértil en todos los sentidos la palabra., es un realismo social que, nos convierte en un bando antimperialista o pro imperialista.

Luego, surgen las incógnitas. Se está armando o rompiendo un rompecabezas., todo encaja poco a poco. A Biden no se puede dar más dólares para armar a Ucrania y ocasionar recesión en EE.UU. Esta guerra ha traído Hambres y enfermedades como la pandemia y los virus que buscan abrigo en el cuerpo humano. No hay tiempo para una tregua y, los comunistas y soviéticos piensan en el error cometido por La OTAN. Recordemos que hay resistencia y enfrentamientos por estas tierras y, los británicos han colaborado para gobernar algún espacio de este vasto territorio. Asía Meridional junto a Indonesia e Indochina desean recibir alabanzas por su visión acerca de los europeos.

Que Ho Chi Minh no combatiera a los británicos, no fue una decisión táctica basada en consideraciones sobre la situación del país, sino una consecuencia de su vínculo con Moscú. Stalin, traicionó muchas veces a sus camaradas, no quería que ningún partido comunista se enfrentara y confrontara a los imperios holandés, británico y francés. En su calidad de comunista Ho Chi Minh acató en público la disciplina de Moscú, a la vez, que en privado actuaba por su cuenta.

Estados Unidos, como el propio Stalin, no podía aceptar un nacionalismo realmente independiente. Europa, busca grabar una guerra antifascista y Rusia desea sinceridad de los aliados para proteger sus territorios ante el acoso de Joe Biden., La gran clave es como sobreponerse a la tesis de la doctrina espiritual y, entender que ya los mercaderes árabes nos arropan y hay una fulminante expansión del islam., hay una llegada tardía del islam a Occidente.

Tanto China como Rusia, buscan conciliar en el crecimiento económico. Allí, los intereses no son solo nacionales, sino también personales. Sí el asunto de Rusia son los negocios, como argumenta Dimitri Trenin, sus líderes no estarán dispuestos a poner en peligro su riqueza con una política exterior arriesgada. El mundo democrático no se está confabulando, sino que busca contener a China. Hay un predominio entre Rusia y su asociación con Occidente, que está muy influido con la burbuja judeocristiana.

El forcejeo internacional por los recursos energéticos es una cuestión de escenario y, de competencia capitalista que solo sirve para generar conflictos de poder y de influencia capitalista.

Es algo más que una disputa de jurisprudencia y que los Estados Unidos y sus aliados desean conseguir. Pero, para los chinos y rusos que no comparten esa visión del mundo, la democracia se debe profundizar por alguna razón de derechos ciudadanos y comercial., constituye una experiencia económica común en el derecho internacional y, nadie quiere opresión, sino vida, libertad y amor a la propiedad.

Putin se quejó por el desprecio internacional, pero, hay una realidad, Moscú tiene una fe liberal y está dispuesta a servir a todos. El gobierno norteamericano agrega territorio y se roba el petróleo del Kurdistán. Es un error pensar que la autocracia carece de atractivo internacional, hoy en día los chinos pueden argüir que su modelo de desarrollo en muchas naciones es combinar una economía cada vez más abierta con un sistema político cerrado, Pekín constituye una ciudad atractiva para la liberación política y la economía. En el modelo ruso, se busca es crear riqueza y estabilidad económica sin tener que dar paso a una liberalización económica. Vladimir Putin desea combinar con los europeos una política emergente hacia un Asia central que requiere cuidados hasta Indonesia y Tailandia.

Hoy, la apuesta de Rusia y China parece una apuesta mejor. Lean en Internet, la posición del dictador de Uzbekistán, que fue criticado en 2005 por la administración de George. W. Bush tras haber reprimido violentamente un acto público de la oposición y, el director respondió incorporándose a La Organización de Cooperación de Shanghái y aproximándose a Moscú, en este sentido, los chinos le proporcionaron ayuda y protección sin trabas a las dictaduras de África y de Asia, minando así los esfuerzos de la comunidad internacional para presionar y exigir reformas en países como Myanmar y Zimbabwe, puede, en esta realidad 2022 , los estadounidenses y europeos rezonguen, pero las autocracias no se dedican a derrocar otros autócratas por la insistencia del mundo democrático. Hay una medida política, donde nadie se puede extralimitar y Rusia va más allá con todo lo de Ucrania, es una razón política tanto de los partidos de derecha e izquierda. EE. UU en vez de mirar hacia el Sur, donde estaba la espiritualidad delos pueblos, levantó su mirada hacia el Este, en la tierra de los sumerios hasta Australia quería levantar campamentos para robarse los productos energéticos para su evolución y desarrollo, desobedeciendo las leyes universales y, no miraron a un continente virgen que les esperaba y utilizaron a un Estadista de la talla de Gorbachov para ironizar y declarar guerras en el Oriente medio y el Mediterráneo con los musulmanes.

Rusia tiene una salida en escena con respecto a Europa. En ninguna manera se quiere destabilizar, porque hay un enfoque más avasallador y potencialmente agresivo respecto a las naciones contumaces que hay en su periferia.

Pero no está claro, sí en un mundo multipolar Rusia, Japón China, India o incluso Europa serían más sabios o virtuosos en el ejercicio de su poder. La cuestión es, sí estos dichosos conflictos serían más o menos probables con un menor predominio de Estados Unidos de Norteamérica. Por los momentos, hay un paraguas del predominio norteamericano, ya los grandes conflictos implican a Norteamérica y aliados, ya en este novedoso mundo multipolar la mayoría de las potencias poseen armas nucleares.

Occidente nos mira, sólo ve petróleo y petrodólares. Es una situación que genera en la ciudadanía desesperación, sin sentido de la dignidad ni de pertenencia. Nuestros gobernantes, solo se dedican a aumentar sus riquezas a la vez que invierten lo menos posible en el desarrollo intelectual del pueblo. ¿Por qué? La educación les da miedo. Les da miedo el cambio. Los hombres del petróleo son un retrato de estilo lacerante, surrealista y satírico.

Washington después del 11 de septiembre esta alerta, puede venir un segundo desastre. Los gobiernos alemán e inglés ya tienen una respuesta a Putin. Le temen. No es de extrañar que Nueva Delhi, que se considera una potencia económica y política de mayor peso que Rusia, desee entrar en el nuevo club de ataca- como- quieras.

India es uno de los Estados más poderosos de la región, sus dirigentes deben entender que la tendencia natural del capital globalizado y de sus patronos imperialistas, no es unificar los Estados sino dividirlos. India se encuentra controlada por una camarilla de oscurantistas aliados con oportunistas de toda índole. La clave de toda resolución conflictiva es la política y el dialogo, la economía neoliberal, exacerba toda competencia y acentúa un futuro de sistemas de castas y de allí que los islamitas duda en restablecer un dominio musulmán en tierras indias, ya se ven efectos destabilizadores de las guerras en el Kurdistán y en la misma Turquía. En cierto sentido, se busca una combinación ideal para lograr la paz.

