Lindsay Lohan lamenta el fallecimiento de su exnovio Aaron Carter

(CNN) — Lindsay Lohan y Aaron Carter protagonizaron una de las historias de noviazgo adolescente más famosas de principios de la década de 2000 y, ahora, Lohan rememora al cantante.

En una entrevista con «Access Hollywood» para promocionar su nueva película navideña de Netflix «Falling for Christmas», Lohan habló de Carter, quien murió el fin de semana a los 34 años.

Muere el cantante Aaron Carter a los 34 años «Tantos (recuerdos) de cuando era tan joven, de esa época de mi vida… y mis oraciones van a su familia y que descanse en paz y que Dios lo bendiga», dijo Lohan.

La pareja estuvo saliendo en 2003 después de que él se separara de la actriz adolescente Hilary Duff, con quien empezó a salir en 2001.

Lindsay Lohan en 2017 (I) y Aaron Carter (D) en febrero. Las celebridades salieron durante un tiempo cuando eran adolescentes. Crédito: AP(2)

Carter y Lohan acabaron separándose y él volvió con Duff durante un tiempo antes de terminar definitivamente.

«Empecé a salir con Hilary cuando cumplí 13 años. Estuve saliendo con ella como un año y medio, y luego me aburrí un poco, así que fui y empecé a conocer a Lindsay, a salir con Lindsay», dijo Carter en 2005 durante una entrevista en «The Big Idea with Donny Deutsch». «Luego ya no quise hacer eso, así que volví con Hilary».

Duff publicó un homenaje a Carter en su cuenta verificada de Instagram tras su muerte.

Nick Carter se despide de su hermano Aaron: «Dios, por favor cuida de mi hermanito» «Para Aaron: siento profundamente que la vida fuera tan dura para ti y que tuvieras que luchar delante de todo el mundo», escribió Duff.

«Tenías un encanto que era absolutamente efervescente… mi yo adolescente te amaba profundamente», continuó. «Envío amor a tu familia en este momento. Descansa tranquilo».

