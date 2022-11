Las últimas de Ricardo

Entornointeligente.com /

Por pertenecer a la última generación de muchachos del Barrio El Saladillo, en estos días se me ocurrió lanzar esta pregunta, en el grupo de Wasap La Zulianita, administrado por nuestro prestigioso Periodista Vicente Ramírez.

«Cómo aquí en este chat hay varios gaiteros, será que cualquiera de ustedes me puede informar si es cierto que Ricardo Aguirre, la madrugada de su accidente había pasado por el botiquín de Loco lindo pá echarse sus últimas friiitas».

De quien hablan y disculpen; se me pasó esa pregunta, saltó el Charrasquero de Cardenales, Quintiliano Sánchez, quien de inmediato nos contó:

«El día 07 de noviembre los Cardenales tuvimos una presentación en la Fono Platea De Los Éxitos. Ricardo no se apareció a esa presentación. Un Furrero lo vio a eso de la seis de la tarde, jugando billar con Alcibíades Villalobos; y le preguntó, porque no se había uniformado si teníamos que ir a tocar en la Fono Platea. A lo que Ricardo le contestó: «Yo hoy no quiero cantar. Yo quiero andar con mis amigos».

