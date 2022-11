La Selva soportará temperatura diurna superior a los 35 grados esta semana

Entornointeligente.com /

Estas condiciones se presentarán hasta el miércoles 9 de noviembre. Además, se espera el aumento de la radiación ultravioleta (UV) , en especial hacia el mediodía y no se descarta la ocurrencia de chubascos de forma aislada. El Senamhi indica que los departamentos de posible afectación son: Amazonas (provincias de Bagua y Condocarqui), Cusco (La Convención), Huánuco (Puerto Inca), Junín (Satipo), Loreto (Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo). Además, Madre de Dios (Tambopata, Manu y Tahuamanu), Puno (Carabaya y Sandia), San Martín (Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota y San Martín) y Ucayali (Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús). Lea también: Golpe de calor: sepa cómo actuar para enfrentar las altas temperaturas Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda aplicarse bloqueador y protector solar si se está expuesto a la radiación solar, así como usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta. Se sugiere beber abundante líquido , no ingerir comidas y refrescos que no tengan refrigeración , ni exponerse de forma directa a los rayos de sol. Del mismo modo, debe asegurarse de que los pescados, mariscos y carnes rojas se encuentren frescos para evitar una intoxicación. Asimismo, se aconseja mantener una ventilación adecuada en casa y centro de labores, así como utilizar colores claros en la ropa, evitar las actividades físicas entre las 10:00 y las 17:00 horas, procurar tener en casa sobres de suero oral y hervir el agua por lo menos durante 5 minutos. Más en Andina: Déficit de lluvias en la sierra central y sur continuaría hasta mediados de noviembre ?? https://t.co/o0FG8hKtxk ?? La sierra suroriental reportó veranillos prolongados, informa el @Senamhiperu . pic.twitter.com/fQYGcYFw8U

Publicado: 8/11/2022

