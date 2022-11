La ‘republicanización’ del voto latino en Estados Unidos

Entornointeligente.com /

Grupo de futuros votantes de Georgia, Estados Unidos. EFE El papel que los latinos jugarán en las elecciones de medio término este 8 de noviembre será fundamental, pues se trata de unas elecciones muy disputadas. El voto de esta comunidad será fundamental dentro de estos temas y todo parece indicar que se inclinará hacia el lado republicano este 8 de noviembre, producto de la delicada situación económica por la que atraviesa la nación y a la desgastada popularidad de Biden.

Se estima que 34.5 millones de hispanoamericanos son elegibles para votar, siendo el grupo racial y étnico de mayor crecimiento en el electorado estadounidense, desde las últimas elecciones de medio término. Entre 2018 y 2022 la cantidad de hispanos elegibles aumentó en 4,7 millones, lo que representa el 62% del crecimiento total de votantes elegibles en EE.UU. durante este período, detalla Pew Hispanic Center, un laboratorio de investigación estadounidense que brinda información sobre las problemáticas, actitudes y tendencias que caracterizan a EE.UU. y el mundo.

El Congreso de Estados Unidos se compone del Senado y la Cámara de Representantes. Y en estas elecciones están en juego 35 escaños del Senado y la totalidad de los 435 legisladores que integran la Cámara. Actualmente, el partido Demócrata posee 220 de todos los escaños y el Republicano 212, a la par de tres vacantes que también se decidirán este día.

El resultado de estos comicios determinará en gran medida el resto de la gestión de Joe Biden y será de gran importancia para las elecciones presidenciales de 2024, pues si los demócratas no consiguen los 218 asientos que son necesarios para tener mayoría en este órgano, la capacidad del gobierno de Biden para impulsar proyectos de ley se vería afectada, algo muy probable, pues de acuerdo con el Race Ratings de CNN, los republicanos son los favoritos en esta ocasión.

El exmandatario de EE.UU. Donald Trump EFE Se estima que los republicanos se alzarán con 216 escaños, frente a 199 asientos que le podrían corresponder a los demócratas, dejando 20 lugares en suspenso.

¿Qué papel juegan los latinos?

Los votantes latinoamericanos en Estados Unidos han estado tradicionalmente ligados al partido Demócrata. En 2012, cuando la Presidencia de la nación estadounidense se disputaba entre el republicano Matt Romney y un segundo mandato de Barack Obama, el 71% de los votantes latinos escogió a Obama, muestra Pew Hispanic Center.

La predominancia del voto latino por Obama fue clave para que lograra consolidar su victoria en estados tan importantes como Colorado (75% de votos latinos obtenidos), Nevada (70% de votos latinos obtenidos) y Florida (60% de votos latinos obtenidos).

Barack Obama, expresidente de EE.UU. EFE Pese a esto, la tendencia del voto hispano ha ido cambiando, puesto que para 2016, aunque la candidata demócrata Hillary Clinton siguió contando con un importante porcentaje de votos latinoamericanos (66%), esta lo hizo con un porcentaje menor al que obtuvo su predecesor. Algo que vino acompañado por un incremento significativo en la participación electoral de los hispanoamericanos (11%), siendo los estados de Arizona, Florida y Nevada, donde más creció esta participación.

¿Un cambio de paradigma?

Para las elecciones presidenciales de 2020, donde el republicano Donald Trump perdió la contienda contra el demócrata Joe Biden, Trump logró cautivar al 32% del electorado latinoamericano, lo que se traduce en un incremento de 4 puntos porcentuales más que en 2016, cuando sacaron un 28%, reveló una encuesta realizada por CNN.

Una tendencia que, según una encuentra hecha por The Wall Street Journal en diciembre de 2021, se ha ido elevando hasta dejar a los votantes hispanos equitativamente divididos entre ambos partidos, al analizar sus opciones al Congreso.

Una encuesta realizada del 10 al 16 de octubre por el Pew Hispanic Center muestra que las preferencias de todos los votantes registrados para estas elecciones de medio término están casi iguales, con un 41% apoyando a los demócratas y un 40% a los republicanos.

Aunque estos datos parecen señalar que las elecciones de medio término favorecerán a los demócratas dentro del sector latinoamericano, la imagen negativa que estos poseen de la gestión de Joe Biden es un elemento a considerar, pues el 77% de los votantes latinos registrados asegura estar insatisfecho por la forma en que van las cosas en el país, sumado a un 54% que desaprueba la gestión del mandatario. Una cifra que se suma al 53,1% de desaprobación que tiene Biden, según datos del blog político FiveThirtyEigth

Otro elemento a señalar es la economía, la cual se perfila como la razón principal para decantarse por un partido u otro, pues el 80% de los votantes hispanos señala que este será un factor decisivo para determinar por quién votarán en las elecciones de este 8 de noviembre. Algo que podría inclinar la balanza al lado republicano, pues datos de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que la inflación en EE.UU. llegó al 8,2% en septiembre. A su vez, los precios generales al consumidor se incrementaron en un 0,4% y el Índice de Precios al Consumidor subyacente registró un aumento interanual de 6,6%. De allí que solo el 16% de todos los votantes piense que el estado actual de la economía es bueno y un 2% lo vea como excelente

También serán temas determinantes en el voto latinoamericano: la atención médica (71%), la reducción de los delitos violentos (70%), la educación (70%) y la política de armas (66%).

Salta a la vista que el tema del aborto y la inmigración también ha aumentado su importancia dentro de este sector, dado que el 57% de los electores latinos ve el aborto como algo determinante al momento de votar. Y el 54% de este sector opina lo mismo sobre la inmigración.

En el caso del aborto, este ha aumentado su importancia para el electorado tras la finalización de Roe v Wide en junio, pues pasó de un 43% de importancia en marco, a un 56% de relevancia para octubre.

Mientras que en el tema migratorio, Estados Unidos atraviesa por una de sus más grandes crisis fronterizas, explicó el director de la oficina del Instituto de Política Migratoria de la Universidad de Nueva York, Muzaffar Chishti, a la BBC.

Estados Unidos ha visto un incremento del 293% en la llegada de venezolanos a sus fronteras, con respecto al año fiscal anterior. Solo en septiembre llegaron 33.000 a la frontera con México, situación que llevó a Washington a anunciar que los venezolanos que crucen la frontera a pie o nadando serán devueltos inmediatamente a México.

Temas relacionados: Estados Unidos EEUU Donald Trump Florida México Washington The Wall Street Journal Congreso de Estados Unidos Hillary Clinton Joe Biden Georgia Barack Obama Partido Demócrata Universidad Estatal de Nueva York (State University of New York) Arizona Nevada Cámara de Representantes Oficina de Estadísticas Laborales Pew Hispanic Center Muzaffar Chishti

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com