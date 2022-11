Javier Ceriani revela que la mamá de Chyno Miranda tiene problemas mentales «es una persona manipulable» (+video)

Entornointeligente.com /

El periodista Javier Ceriani , conductor de Chisme No Like, reveló por qué la madre de Chyno Miranda, Alcira Pérez , no es su tutora legal. En una reciente emisión del programa de farándula Chisme No Like, el presentador de televisión reveló nuevos detalles del polémico caso del cantante Chyno Miranda quien recientemente fue sacado del centro de rehabilitación donde se encontraba por «malos tratos».

En este caso, el comunicador social había revelado a los espectadores que el artista había sido recluido en este centro por obligación de su prima Yarubay Zapata Pérez, y su madre Alcira, además expresó: «Aquí vamos a desmentir a la sra Alcira lamentablemente, es la madre de Chyno pero lamentablemente esta señora tiene problemas mentales, Chyno lo ha dicho mucha vez, Chyno siempre ha asegurado que estar con su madre lo altera, por eso ella no tiene la tutoría de su hijo».

Por si fuera poco, Ceriani recalcó que nadie tiene la tutoría legal del cantante pero su prima se atribuyó ese papel de manera ilegal: « Nunca fue a tribunales a pedir una tutoría de Chyno Miranda» . Además, dijo que el video donde aparece Alcira diciendo que no sabe dónde está su hijo es falso, pues el poder judicial le envió una carta avisando que su hijo sería trasladado a una clínica privada en el Cedral.

Finalmente, también se reveló que la sra Alcira sufre de problemas depresivos por lo cual no era apta para cuidar de su hijo.

Redacción Gossipvzla

