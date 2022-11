Javier Ceriani acusa a la madre de Chyno de mentirosa «Natasha Araos fue quien lo llevaba a fiestas con alcohol y marihuana» (+video)

Entornointeligente.com /

El periodista de Chisme No Like, Javier Ceriani, acusó a la madre del cantante venezolano Chyno Miranda de ser una mentirosa. A través de su programa de farándula, el presentador de televisión denunció que la sra Alcira Pérez, madre de Jesús Alberto Miranda, mejor conocido como Chyno, es una mentirosa, revelando sus razones. Por este motivo, explicó que « Hay un tema que tiene que ver con Alcira diciendo que Astrid Falcón, que viene de familia de dinero, es ingeniera y trabaja, conoció a Chyno después de Natasha Araos, me vas a decir que la adicción de Chyno de drogas viene recién con Astrid Falcón».

Seguidamente, en el programa mostró una prueba de cuando Chyno aún vivía en Miami y salía su ex esposa, alegando «Aquí hemos puesto las veces que el estando muy enfermo, Natasha sedaba a Chyno y lo sacaba a fiestas en el Doral de Miami, lo llevaba a fiestas con alcohol y marihuana». Asimismo, Ceriani recalcó que el problema de adicción no es culpa de la actual pareja de Miranda, pues ella lo único que ha hecho es apoyar al cantante a su recuperación.

Finalmente, el presentador de televisión agregó «Astrid no es una arrimada, tiene una familia de dinero de Venezuela, no necesita de Chyno, lo hace porque lo ama, sra Alcira los problemas empezaron con Natasha Araos y usted lo sabe muy bien».

