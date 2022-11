Europa y Champions League conocen duelos

Entornointeligente.com /

Víctor A. Rodríguez | LA PRENSA DE LARA.- El día de ayer se conocieron los cruces de los octavos de final de la Champios League , como de los dieciseisavos de la Europa League que se disputarán en el mes de febrero el año entrante.

En la máxima competición a nivel de clubes del mundo, ya inició la carrera por la orejona y el principal rival a vencer es el Real Madrid , actual campeón de la competición que quedó encuadrado con el Liverpool inglés , reeditando la última final del torneo que se disputó en París, y que el equipo merengue se impuso con marcador de 1-0.

La ida será en Anfield y la vuelta se llevará a cabo en el Santiago Bernabéu .

El otro duelo estelar de estos cruces es el que enfrente al Paris Saint-Germain (PSG) de Lionel Messi, quien se medirá al Bayern alemán, dos equipos muy fuertes y que ha llegado con buenos resultados a estas instancias.

El resto de los partidos de esta instancia será el del Milán italiano que estará enfrentando al Tottenham inglés. El otro gigante de Italia, el Inter, se estará midiendo ante el Porto, Leipzig se medirá ante el Manchester City dirigido por Pep Guardiola. Brujas va ante B enfica, Eintracht Frankfurt versus Nápoles y el Borussia Dortmund peleará ante el Chelsea.

Los partidos de ida se disputarán los días 14, 15, 21 y 22 de febrero y los de la vuelta los días 7, 8, 14 y 15 de marzo de 2023.

Emocionante En la Europa League también habrá mucha emoción en los dieciseisavos de final, y el principal duelo será el que efectuarán ingleses y españoles.

Cristiano Ronaldo se volverá a ver las caras ante un rival que dejó en su estadía en España. El Manchester United tendrá la difícil tarea de enfrentar ahora al Barcelona.

El resto de los enfrentamientos serán Juventus vs. Nantes, Sporting CP vs. Midtjylland , Shakhtar Donetsk vs. Rennes, Ajax vs. Union Berlín, Bayer Leverkusen vs. Mónaco, Sevilla vs. PSV Salzburgo vs. Roma.

Los encuentros serán el 16 de febrero. Mientras que los de vuelta fijados una semana después. Los ganadores de estas ocho eliminatorias se unirán a los ocho primeros clasificados de la fase de grupos de la Europa League en los octavos de final.

LINK ORIGINAL: La Prensa de Lara

