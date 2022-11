Escandalo â» Yarubay Zapata, prima de Chyno, cayéndose a golpes con las autoridades cuando sacaron al cantante de «Tía Panchita» (+videos)

Entornointeligente.com /

El conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani, reveló imágenes y videos de la prima de Chyno Miranda, Yarubay Zapata Pérez , agrediendo a las autoridades para que no se llevaran al cantante de Tía Panchita. A través de Chisme No Like, los presentadores de televisión Javier Ceriani y Elisa Beristain publicaron imágenes exclusivas de la polémica salida del cantante venezolano del centro de rehabilitación donde lo tenían recluido, agregando que la prima llegó esa noche a Tía Panchita y se peleó con los policías y jueces que ordenaron la salida de Miranda.

En este caso, Ceriani quien obtuvo de forma exclusiva los videos expresó además que Yarubay tenía llave del centro de rehabilitación, « Entraba como quería y ordenaba como quería, los videos que nadie mostró de lo que pasó el día que Chyno fue liberado, la reacción de Yarubay, la violenta de la prima. Ella tiene llave de la reja y de la puerta principal, no sabemos por qué si es una clienta, no la dueña de la clínica».

Además, Ceriani expresó que el asunto podría acarrear la cárcel para la prima de Miranda, « Esto es grave, hay pelea de Yarubay con la policía directamente cuando se quieren llevar a Chyno, golpes hubo, y eso no es todo. La prima llegó al manoteo con tal de retener a Chyno, además le entró al quite el esposo de la prima que le jaló el pelo a una de las personas».

Finalmente, Ceriani declaró que Zapata hizo un desacato contra la autoridad tras poner resistencia.

