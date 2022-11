Entrenador Juan Manuel Cortés: «Conozco a Chyno desde el 2002, nunca tuvo problema con drogas…»

Entornointeligente.com /

Chisme No Like contactó con Juan Manuel Cortés, entrenador de Chyno Miranda , quien reveló detalles sobre la salud del artista y su mencionada adicción. Los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain también contactaron con el entrenador personal de Chyno Miranda, Juan Manuel Cortés, quien conoce al cantante desde hace varios años y a quien atendía en su gimnasio en la ciudad de Miami. En este caso, el hombre ofreció algunos detalles sobre el artista y su punto de vista de la actual polémica

Asimismo, Juan Manuel Cortés explicó « La neuropatía periférica realmente es la causa de todo este embrollo, la enfermedad más importante, la que desencadeno y ha puesto mal al Chyno, fue la neuropatía periférica, la encefalitis fue como un daño colateral, fue después. Simplemente por no haber tratado bien la neuropatía periférica».

Ahora bien, el entrenador dijo que no cree que su familia desee dañar al cantante «Aquí no sabemos quién es el bueno y quién es el malo, cada uno pone al Chyno como la gallina de los huevos de oro y cada quien jala por su lado. Sería muy irresponsable y muy feo decir que la familia se quiere aprovechar de Chyno, en mi cabeza no me cabe que su mamá lo quiera perjudicar».

Seguidamente comentó que se vio muy sorprendido al enterarse que la madre del cantante dijo que tiene problemas de adicción, indicando «Eso para mi, no estaba en mi conocimiento, yo desde que conozco a Chyno desde el 2002, el nunca tuvo problema con drogas, se pudo haber fumado un porro como cualquier artista y como cualquier persona por ahí. Eso es como que digan que si tu te tomas una cerveza eres alcohólico, algo más tuvo que haber pasado»

Por último, Juan Manuel dijo que a su consideración el problema de adicción no fue de drogas sino producto de los medicamentos y altas dosis que le colocaban para soportar los dolores de la neuropatía « no necesariamente era un tema reacrativo, sino de su enfermedad» , concluyó.

