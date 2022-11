El nuevo reto de Netflix apuesta por el realismo mágico

Entornointeligente.com /

Gabriel García Márquez y su universo al que llamó «Macondo» donde sitúa varias de sus obras. Redes Sociales Netflix ha lanzado el trailer de la nueva serie Cien años de soledad basada en el libro homónimo del autor colombiano Gabriel García Márquez, una apuesta que destaca –como en otras ocasiones desde el cine latinoamericano– el valor de la obra del autor.

El adelanto, con una duración de un minuto, comienza en un bosque con sonidos de insectos y aves, mientras la pantalla acerca al espectador a una máquina de escribir. Pronto a la escena se suma una música de fondo y un narrador que simula ser el escritor.

«Uno no cuenta una historia cuando debe, sino cuando puede», dice la voz, mientras en medio de la vegetación, la máquina de escribir redacta en su página «Cien años de soledad».

«El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo», continúa el narrador, pronunciando las primeras líneas del libro homónimo publicado en 1967. A su vez, en la pantalla, se muestran las primeras imágenes de Macondo, el universo creado por el autor colombiano.

Macondo Redes Sociales Una multitud se encuentra trabajando en un taller, juntando ilustraciones, armando barcos y chozas mientras la voz en off sigue narrando: «¿Cuánta vida les había costado encontrar el paraíso de la soledad compartida? En un estado de alucinada lucidez, no solo veían las imágenes de sus propios sueños, sino que los unos veían las imágenes soñadas por los otros. Era como si la casa se hubiera llenado de visitantes».

«Cuando pregunten qué región es aquella, les contestaremos un nombre que nunca habían oído, que no tiene significado alguno pero que, en el sueño, tiene una resonancia sobrenatural: Macondo». Las ilustraciones se ven amontonadas al final de una mesa donde el título de la obra se revela dando fin al trailer: Cien años de soledad.

No es la primera vez que el cine versiona las historias del escritor colombiano. Así lo reseña el diario español El Periódico al recordar la iniciativa del italiano Francesco Rosi, quien en la década de 1980 se aventuró a hacer algunas adaptaciones de la obra de Gabo, con la cinta homónima de la obra, Crónica de una muerte anunciada en 1987.

El chileno Miguel Littín también apostó por llevar la narrativa literaria a la cinematografía con La viuda de Montiel, en 1979, como una coproducción de Chile, Cuba y México. También destacan María de mi corazón, dirigida por Jaime Humberto Hermosillo, con el argumento y guion de García Márquez; El año de la peste en 1979, de Felipe Cazals, o El coronel no tiene quien le escriba en 1999, de Arturo Ripstein.

Portada de «Cien años de soledad» Redes Sociales En este pueblo no hay ladrones fue dirigida por Alberto Isaac.

La propuesta de Netflix

Celebrando el 40° aniversario desde el anuncio del premio Nobel de Literatura concedido a Gabriel García Márquez, en 1982, Netflix presentó el primer adelanto exclusivo del proceso de construcción de Macondo para la pantalla chica. Consiste en la versión televisiva de Cien años de soledad, la reconocida obra del escritor colombiano considerada una de las obras emblema del realismo mágico en la literatura latinoamericana.

Se reveló por primera vez el nuevo proyecto en 2019. Los derechos de adaptación de la obra fueron adquiridos por la compañía con el objetivo de formar parte de su catálogo hecho en América Latina.

«Cien años de soledad es una de las obras maestras del siglo XX y se ha convertido en un ícono de la literatura colombiana en Latinoamérica y el mundo. No cabe duda que la cultura de Colombia ayudó a establecer la narrativa del realismo mágico y, por esta razón, dedicaremos todo el tiempo y esfuerzo que sea necesario para asegurarnos de que tanto personajes como locaciones sean un reflejo de este sublime trabajo del ganador del Nobel», indicó Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido para Latinoamérica en Netflix.

«Dedicaremos todo el tiempo y esfuerzo que sea necesario para asegurarnos de que tanto personajes como locaciones sean un reflejo de este sublime trabajo del ganador del Nobel» FRANCISCO RAMOS

VICEPRESIDENTE DE CONTENIDO LATINOAMÉRICA EN NETFLIX Por el momento se desconoce quiénes serán los actores que contarán esta historia y cuantos capítulos tendrá la serie televisiva.

Conoce al equipo detrás de cámara

Por ahora, Netflix ha dado a conocer pequeños detalles de su nueva propuesta para la obra colombiana. Se han revelado dos características fundamentales: será en español, y será, en su mayoría, filmada en Colombia.

Además, anunció a algunos de los profesionales que serán parte del equipo detrás de cámara de esta ambiciosa producción.

Los directores encargados de la primera temporada serán Alex García López (The Witcher, Utopía) y Laura Mora (Matar a Jesús, Los reyes del mundo, Frontera verde, El robo del siglo). En el departamento de diseño estará Eugenio Caballero, quien ganó un Óscar por el trabajo en El laberinto del fauno y participó también en Roma y Bardo. También se desempeñará en este rol Bárbara Enríquez, colaboradora de Caballero en trabajos como Roma.

Uno de los desafíos que enfrenta un proyecto de gran magnitud como este, es poder traer a la luz un contenido audiovisual que le haga justicia al texto escrito en 1967.

Entre los guionistas que tendrán esta tarea destacan José Rivera, quien trabajó en películas como Diarios de motocicleta y Los 33, y los colombianos Natalia Santa (El robo del siglo), Camila Brugés (Frontera verde) y Albatros González (Lynch).

La productora que formará parte del proyecto, Dynamo, trabajó en éxitos de la plataforma de streaming como Narcos.

A finales de junio, Dynamo tuvo un casting masivo para la serie de Cien años de soledad, en la que convocó a personas interesadas con o sin experiencia en actuación a presentarse. Esa etapa ya se completó.

El hijo de Gabo da su opinión

Cuando Netflix anunció su nuevo proyecto en 2019, los hijos del escritor colombiano –quienes según la plataforma serán los productores ejecutivos de la serie– dieron sus opiniones ante el desafío de llevar la obra de su padre, a la pantalla.

«Durante décadas, nuestro padre se mostró reacio a ceder los derechos cinematográficos de Cien años de soledad porque creía imposible realizarla bajo las limitaciones de tiempo de una película y pensaba que producirla en un idioma que no fuera el español no le haría justicia. Pero en la actual época dorada de las series –con el nivel de talentosos escritores y directores, la calidad cinematográfica y la gran recepción mundial del contenido en idiomas extranjeros–, el momento no podría ser mejor para llevar una adaptación a las audiencias globales de Netflix», dijo entonces Rodrigo García, uno de los hijos, según un comunicado de la empresa.

¿Qué dice el público?

Cien años de soledad es una obra con más de 50 años de vida. Ha sido traducida en 46 idiomas y vendida en aproximadamente 50 millones de ejemplares alrededor del mundo. Sin duda es un proyecto con gran exigencia y los amantes de esta historia lo saben.

Desde que Netflix lanzó su trailer hace dos semanas por la plataforma de YouTube, los usuarios han compartido sus opiniones al respecto.

Un usuario comentó: «Advertidos están Netflix, no la vayan a embarrar con la serie. Las expectativas son muy altas. Ni se les ocurra cambiar nada del libro. Ese libro es patrimonio de Latinoamérica y del pueblo colombiano».

Otro usuario dijo: «Esperemos Netflix que hagas un excelente trabajo porque Gabo era un grande y un orgullo colombiano en literatura».

«Ojalá sea un proyecto maravilloso. Si lo logran, tienen hasta para recrear otras historias que se desprenden de Cien años de soledad: La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, Los funerales de la mamá grande. Todas en el mítico mundo de Macondo», comentó otro usuario.

El realismo mágico de Gabo

Gabriel José de la Concordia García Márquez nació en Aracataca, Colombia. Fue un escritor y periodista reconocido principalmente por sus novelas y cuentos. Además, escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. Es considerado, junto al guatemalteco Miguel Ángel Asturias, figura central del género literario conocido como realismo mágico.

El libro se compone de 20 capítulos que narran la historia de la familia Buendía a lo largo de siete generaciones en el pueblo ficticio de Macondo. Como predice el título, los temas principales de esta obra son el tiempo y la soledad que viven los personajes de la obra. Otros temas como el humor, la historia oral y la cultura popular también están presentes a lo largo de la trama.

