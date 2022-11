Cuidadora de Chyno Miranda en Miami revela lo que sucedió con Chyno «Ha sido víctima de Yarubay, debería ir presa» (+video)

Entornointeligente.com /

Conductores de Chisme No Like contactaron con la mujer que cuidaba de Chyno Miranda en Miami, contando toda la verdad de lo sucedido respecto a la salud del cantante. Javier Ceriani y Elisa Beristain revelaron que luego de Natasha Araos, ex esposa del cantante, se separó de él y lo corrió de su casa, el cantante recibió ayuda del famoso reggatonero Daddy Yankee quien le ofreció un departamento y le colocó una mujer a su cuidado « Alexandra, una mujer colombiana que trabajó 15 años en Sony Music, la mujer que sabe todos los secretos de Chyno Miranda, quien cuido a Chyno en su peor momento».

Cabe destacar que, Alexandra veló por la seguridad y salud de Miranda hasta que la prima del artista, Yarubay Zapata se lo llevó a Venezuela para recluirlo en Tía Panchita. En este caso, Alexandra Jiménez quien también es periodista reveló: « Decidí hablar después de un año de ausencia de Jesus Miranda, con quien yo trabajaba, yo soy su asistente personal y su relacionista pública, empiezo mi trabajo con Jesús recogiendo en las mañanas en su casa, ibamos a sus terapias, su gimnasio, lo llevaba todos los días y lo dejaba en su casa en Brickell, así duramos varios meses».

Además, la mujer comentó que vivió durante un tiempo en el apartamento que pagó Daddy Yankee y su equipo, junto a Chyno «De un momento a otro en diciembre se fue a sus vacaciones y estaba con nosotros su novia, me dijo por favor cuida mis cosas, y yo le dije: Si bueno aquí te espero. A los dos días me tocó irme del apartamento ¿Cómo sacaron a Jesús de su casa? Yarubay llamó unas personas para que lo sacaran que lo iban a hacer un examen médico y Jesús más nunca regresó».

Finalmente, se dirigió directamente a la prima de Miranda « Yo no se Yarubay que fue lo que hiciste y este mensaje te lo doy a ti, 70 mil dólares que ustedes recogieron, dónde están, esos 70 mil no representan esa clinica, usted tiene que dar cuenta de lo que paso con la plata de Jesus, usted tiene que ir a la cárcel».

Redacción Gossipvzla

