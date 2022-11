Ay Dios Mío â» La Dra Polo dio su opinión de los amarres que Aleska Génesis le hizo a Nicky Jam (+Video)

Entornointeligente.com /

En plena polémica, Ana María Polo se pronunció para opinar sobre el asunto La abogada y presentadora cubana Ana María Polo se pronunció para opinar sobre los actos de brujería que la modelo venezolana Aleska Génesis le hizo al reggaetonero Nicky Jam, evidentemente para que regresara con ella. Hasta el momento, el boricua se ha tomado el asunto como una broma y ha decidido no hablar al respecto, sin embargo, el tema no ha dejado de dar de qué hablar.

De esta manera, Polo habló con el entrevistador Enrique Santos en una llamada sobre el asunto, pues en diversas ocasiones estos casos de brujería se han tratado en Caso Cerrado.

«Yo no creo que ningún amarre funcione en esta vida, el ser humano en un momento tiene un sentimiento, puede dejarse llevar, puede sentirse atado a algo. Bueno hombre si me pones unas goticas de un laxante en el estómago me voy a cag*r todo el día, pero eso no significa que me van a amarrar a ningún lado… Esos son personas vulnerables que no saben por dónde ir y entonces llegan a estos extremos de buscar estas ayudas que no existen… Realmente no hay que amarrarlo, si es tuyo volverá» expresó Polo, provocando las risas de los internautas.

