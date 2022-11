Aleska Génesis le habría hecho un «amarre» a Nicky Jam

Entornointeligente.com /

Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Aleska Génesis , reconocida modelo barquisimetana , ha estado en el foco de las críticas de internautas y medios de comunicación. En las últimas horas se ha vuelto viral por un video en el que se le ve realizando actos de brujería para atraer a su lado a Nicky Jam , cantante de reguetón , y quien fuese su pareja en el pasado.

«Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca, solamente con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir… Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos «, se escucha decir a la presunta santera, quien le dice que ya lo tenía trabajado con anterioridad.

Ante la oleada de críticas, la venezolana se defendió y comentó que cada persona es la única responsable de creer y tenerle fe a lo que cada uno considere desde su interior.

«Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas»; expresó Aleska.

Fuente informativa: El Nacional.

Descarga nuestra app aquí o escanea el código QR

LINK ORIGINAL: La Prensa de Lara

Entornointeligente.com