Ajila hasta con laurel

Con quien estas tu compañero? Es una máxima divisionista que estamos condenados a eliminar del fragor político en estos tiempos de revolución. Era utilizado por los adecos cuando venían elecciones, básicamente por la división interna entre el caudillo Alfaro Ucero, Raúl Leoni, Piñerua Ordaz, Jaime Lusinchi, Morales Bello, aquel de la tribu judicial, el de muerte a los golpistas, el mismo que entrego a Leonardo Ruiz Pineda para que lo eliminara la seguridad nacional, Gonzalo Barrios el del barraganato, José Ángel Ciliberto el de los jeep de la corrupción, y Carlos Andrés (QEPD si pueden) cada quien por su lado, pero todos mancillaron, la conciencia del pueblo a su antojo, logrando que muchos ajilaran hasta con laurel.

Nosotros estamos condenados como decía Herrera Jiménez, a superar esas viejas prácticas, estamos condenados a construir unidad en torno al proyecto de Hugo Chávez. En Colombia, ajilar está referido a la mordida que da el pez al cebo para ser atrapado. Hoy algunos mantienen esa práctica a los fines de captar pendejos y flojos. Epa y como la ansiedad política, hay quienes la huelen a distancia, siempre hay quien cae. El tufo, da de lejos.

Vamos a un proceso de postulaciones que cierra el correaje y dinamiza las estructuras del psuv en Venezuela, insisto en la organización más perfecta que partido alguno pueda tener, un partido que consulta y elige, ni los fulanos comités de base, nos igualaran jamás, porque además, todos ajilaban hasta con laurel, a diferencia de nuestros líderes de calle y comunidad que son estructuras electas para el combate social y político electoral.

En cuanto a los jefes de Ubch, tienen la tarea de trascender de jefes a líderes en el territorio y profundizar la revolución de Hugo Chávez que hoy lideriza Nicolás Maduro.

A diferencia de otros países, nuestro partido ha sido quien ha enfrentado toda acción bélica contra la patria. Nuestras estructuras no ajilan ni con laurel ni con nada, los asiste la moral.

La post pandemia tiene a muchos en ascuas; migraciones, bloqueos, sanciones, ingresos que no alcanzan, dizque cuadros de primera línea, pero que no terminan de entender la situación crítica y zúas, llega un enviado con 30 denarios y siempre hay quien ajila, aunque sea con laurel, en fin, son tiempos muy rudos y los amigos terminan colocándote el laurel para hacerte sucumbir ante la tentación del belcebú político, que se viste de aliado, insisto en la ansiedad política. Aquí la madurez es fundamental.

No entender que estos tiempos no son iguales a hace unos años, que la oposición ha hecho estragos con la economía del país, que presupuestariamente no es igual, no es de militantes, asumir que debemos salir del confort y estar en la calle con nuestro pueblo, es necesario y tener cuidado con el silencio de los inocentes que veces buscan ajilar hasta con laurel, creyendo que se la están comiendo.

A LO INTERNO: No es Lapa, pero tampoco Chiguire!

LINK ORIGINAL: Aporrea

