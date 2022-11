Yuvanna Montalvo responde a quienes le preguntan por el caso de su amigo Hendrick y Kryss Valoz (+captura)

Entornointeligente.com /

La actriz venezolana Yuvanna Montalvo dejó un claro mensaje por quienes le preguntan lo sucedido entre su amigo Hendrick Bages y la esposa de este, la modelo Kryss Valoz. Cabe destacar que, recientemente el actor de «Somos tú y yo» se vio envuelto en otro problema público, esta vez con su esposa y madre de su hijo Iker, la modelo Kryss Valoz , quien lo acusó de arrebatarle a su hijo tras haber tenido una fuerte discusión luego de que Hendrick llegará a la casa borracho insultandola.

En este caso, Kryss Valoz quien recibió mucho apoyo de los internautas en redes sociales para la recuperación de su hijo, denunció en su Instagram que se va a divorciar de Bages porque tiene problemas de celos e ira. Ahora bien, Montalvo quien es muy buena amiga del actor desde su aparición en la serie juvenil, había opinado al respecto y pareció estar a favor de Bages.

No obstante, hay muchas personas que aún le siguen preguntando por nuevos detalles sobre lo ocurrido, a lo que aclaró a sus seguidores « No puedo contestar preguntas de cosas que no me competen, ni emitir opiniones de cosas que no se. Es increible como nos regocijamos en el dolor ajeno. El morbo puede más que la empatía».

Finalmente, la modelo Kryss Valoz ya había dicho a su público que no pueden hablar más del tema en redes porque hay un caso abierto y no tiene permitido hacer comentarios.

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com