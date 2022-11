Sexy streamer fue baneada de Twitch por sentarse en un cupcake con poquita ropa (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por: Flooxer Now!

Esta idea formaba parte de la ruleta de posibles contenidos que los suscriptores de Raquel recibían cuando se llegaba a un número concreto de suscripciones. Por desgracia para la streamer, parece que esto sobrepasó los límites de permisividad de Twitch, y un par de denuncias fueron suficientes para que fuese baneada de la plataforma. Tras su expulsión, algunos de los clips de sus directos se han hecho virales en Twitter.

streamers are out of their damn mind pic.twitter.com/7azOnjDdKc

— GUARD Hunter (@HUN2R) November 2, 2022

Raquel Lily parece estar encantada con esta forma de promoción; o, al menos, esa es la imagen que da a través de Twitter. Se trata de una creadora de contenido bastante pequeña que también cuenta con un canal de YouTube en el que publica sus covers y su música original, pero sus interpretaciones apenas consiguen acumular unos cientos de views. Su máxima fuente de ingresos llegan, probablemente, a través de los videos de hot tub de Twitch y de otras plataformas de contenido sugestivo o, directamente, sexual. ¡No sabemos cuánto durará su baneo, pero al menos es un alivio que Twitch detecte y condene este tipo de contenidos, al alcance de cualquier menor de edad en la plataforma!

