Samsung Electronics entre las cinco Mejores Marcas Globales de 2022

Entornointeligente.com /

SEÚL, Corea – noviembre de 2022 – Samsung Electronics Co., Ltd. fue reconocida hoy por Interbrand, una consultora de marca global, como una de las cinco principales en «Mejores Marcas Globales» 2022. Cada año, Interbrand anuncia las 100 mejores marcas del mundo y el valor de marca de Samsung se evaluó en US$ 87.7 mil millones, lo que representa un crecimiento de 17% en comparación con los US$ 74.6 mil millones en 2021, ubicando la empresa en el quinto lugar durante tres años consecutivos.

El logro se basó en el rendimiento financiero restaurado de Samsung, que ahora está cerca de los niveles previos a la pandemia, y una mayor demanda de memoria debido a un aumento en el uso de datos. En 2021, Samsung obtuvo un crecimiento del valor de marca de 20% en comparación con 2020 y este año continúa con un crecimiento de dos dígitos. La mepresa tecnológica ingresó por primera vez a la lista de los 10 principales en 2012, ubicándose en la novena posición, y ha logrado ascender en el ranking cada año, alcanzando el sexto lugar en 2017 y el quinto lugar en 2020.

«Samsung Electronics pudo registrar dos años consecutivos de crecimiento de dos dígitos en valor de marca, todo gracias al apoyo de nuestros clientes globales», dijo YH Lee, Vicepresidente Ejecutivo y Chief Marketing Officer de Samsung Electronics. «A cambio, toda la empresa trabajará en equipo para brindar una mejor y más satisfactoria experiencia al cliente».

Varios factores evaluados por Interbrand para construir el valor de la marca Samsung

A fines de 2021, Samsung Electronics fusionó su División SET y creó la División Device eXperience para aumentar la sinergia entre sus productos y brindar un próximo nivel de experiencia a los clientes. Además, Samsung también lanzó Customer eXperience-Multi Device Experience Center para fortalecer su experiencia de conexión de múltiples dispositivos.

Junto con estas medidas, Samsung ha integrado SmartThings en sus categorías de productos, creando un ecosistema inclusivo y una experiencia multidispositivo. SmartThings también permite a los consumidores aprovechar al máximo sus dispositivos de la marca surcoreana, así como los productos de terceros que ya puedan poseer.

Adicionalmente, el Future Generation Lab de Samsung se creó para fomentar conversaciones auténticas sobre las actividades de la próxima generación. Las retroalimentaciones del laboratorio se han aplicado a los productos y actividades de marketing.

Además de productos innovadores basados ​​en las experiencias de los consumidores, el desarrollo de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial (IA), 5G, automoción y robótica a través de una inversión constante también desempeñaron papeles importantes en el crecimiento de Samsung.

LINK ORIGINAL: MSC Noticias

Entornointeligente.com