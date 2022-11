Rui Pinto recusa-se a prestar mais declarações em tribunal

Entornointeligente.com /

O criador da plataforma eletrónica Football Leaks, Rui Pinto, recusou-se esta segunda-feira a prestar mais declarações em tribunal, após quatro sessões em que falou ao coletivo de juízes.

Rui Pinto começou a prestar declarações perante o coletivo de juízes que o está julgar desde 4 de setembro de 2020, no âmbito de um processo no qual responde por um total de 90 crimes, em 10 de outubro.

No início da sessão de esta segunda-feira, depois de ter sido conhecida a intenção do arguido, a advogada da Doyen solicitou a reprodução e valoração das declarações prestadas perante o juiz de instrução criminal em 22 de março de 2019.

Subscrever Francisco Teixeira da Mota, advogado de Rui Pinto, opôs-se à reprodução mas vão à valoração das declarações, nas quais existem algumas contradições entre as que foram prestadas em julgamento e na anterior fase processual.

Rui Pinto, de 34 anos, responde por um total de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo, visando entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão, na forma tentada. Este último crime diz respeito à Doyen e foi o que levou também à pronúncia do advogado Aníbal Pinto.

O criador do Football Leaks encontra-se em liberdade desde 07 de agosto de 2020, «devido à sua colaboração» com a Polícia Judiciária (PJ) e ao seu «sentido crítico», mas está, por questões de segurança, inserido no programa de proteção de testemunhas em local não revelado e sob proteção policial.

