¿Recibió un correo a nombre de la Interpol? Sea precavido, es una estafa

Recibir un correo electrónico a nombre de la Interpol que le indica que «usted está sujeto a varios procedimientos judiciales en vigor» es de preocupar a cualquiera, pero… ¡Tranquilo! Se trata de una estafa, aunque el documento que reciba aparente ser original con firma y sello.

La inquietud se intensifica cuando, por ejemplo, el documento indica que a raíz de incautaciones informáticas por ciberfiltración en su servidor, usted está sujeto a esos procesos y en letras rojas le señala por pornografía infantil, sitio pornográfico y ciberpornografía .

La situación es tal, que en el portal de la Interpol lo primero que aparece es la nota de advertencia siguiente: » Cuidado con las estafas por suplantación de identidad de Interpol «.

El órgano llama a las personas a no dejarse estafar, que «Interpol no se pone en contacto con las personas registradas en sus bases de datos . Además, no tenemos una base de datos con nombres de personas cuyos sistemas han sido pirateados».

«¿Ha recibido en su bandeja de entrada un correo cuyo remitente es Interpol? ¡Ojo! Es una estafa. Siempre» es el título de la advertencia.

Dice que ellos jamás se pone en contacto directamente con un ciudadano, ni le pide dinero, ni sus datos bancarios o que haga una transferencia.

«Sabemos que hay estafadores que utilizan nuestra identidad con fines fraudulentos para dar sensación de seriedad y legitimidad, con el fin de embaucar al destinatario para que les envíe dinero».

Algunos pueden llegar incluso a crear mensajes falsos, utilizando el nombre y la fotografía de Jürgen Stock, el Secretario General de Interpol, en los que, por ejemplo, se afirma falsamente que el destinatario es objeto de una notificación roja , con la finalidad de intimidarle para que realice el pago de una determinada cantidad.

«No se deje confundir por sellos o nombres con apariencia oficial en cartas o correos electrónicos: se trata de correspondencia falsa».

Hay un formulario para notificar a la Interpol

La entidad recomienda a las personas que s i recibe un correo electrónico o un escrito sospechoso cuyo remitente aparente sea Interpol y que contenga datos bancarios o el nombre de una empresa de envío de dinero a los que hacer una transferencia, «comuníquenoslo».

Para esto, en su portal web pone a disposición un formulario en línea para que las personas los llenen «a fin de que podamos remitir el asunto a la policía nacional y que esta abra una investigación».

LINK ORIGINAL: Listin Diario

