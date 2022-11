Rafael Paz dice zona donde reside en la Capital vive azotada por delincuentes

Entornointeligente.com /

Tras dar a conocer a través de su cuenta de Twitter que fue víctima de un intento de robo durante la madrugada de este lunes en su residencia, Rafael Paz , confirmó a periodistas de Listín Diario que impondrá una denuncia ante la Policía Nacional por el hecho.

El excandidato a la senaduría del Distrito Nacional calificó como «lamentable» que este tipo de situaciones se presente, especialmente en calles que están «completamente iluminadas».

«Cuando los ladrones se atreven a penetrar en residencias en lugares que incluso están iluminados es sinónimo de que no hay un patrullaje apropiado , es como si estuviera fuera de control», dijo a periodistas de Listín Diario.

El político afirmó que esto no le ha sucedido únicamente a él. El sector Serrallés , donde se ubica su domicilio, ha estado, según expresó, » azotado por los delincuentes «.

«Se metieron a robar recientemente a una pastelería y también entraron a otro negocio», manifestó.

Paz dijo en un tuit que un ladrón penetró su vivienda y que, al percatarse de su presencia, salió despavorido al verlo. » Nos vimos cara a cara «, escribió.

» Era un hombre blanco, iba vestido con un jacket negro y una gorra negra «. Agregó que por su aspecto, su edad puede oscilar entre los 30 y 35 años.

El miembro de la Fuerza del Pueblo vive en un segundo nivel de una torre de apartamentos, por lo que cree que pudo haberse colado hasta ese segundo piso «subiendo por la garita del edificio de al lado».

Acaba de entra un ladrón a mi casa. Me quedé dormido en el estudio y las cortinas corredizas hacen ruido y me despertaron. Salió despavorido al verme. Nos vimos cara a cara. No se robó nada. Estoy bien. Pudo haber ocurrido una desgracia ¿Y así me hablan de un país seguro?

— Rafa Paz ®???? (@rafaelpazRD) November 7, 2022

