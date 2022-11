¿Quién podría ser el próximo presidente de Venezuela?

Entornointeligente.com /

Este artículo será muy corto, espero. Tiene como intención de abrir nuevas puertas al Destino de nuestro país, nuestra Nación, nuestro Pueblo. Bueno … Cómo creo que saben, decidí de parar de escribir como lo hacía antes ( durante casi 20 años ), donde exponía mentiras, engaños, la corrupción Estatal, y cosas así, para concentrar mis energías en: 1- la sería, Cómo sobrevivir el Apocalipsis, 2- la serie, Secretos de Venezuela, y 3- una estrategia no-violenta para derrumbar al actual jefe de Estado venezolano en las próximas elecciones presidenciales (¿2023 o 2024?). Este último número (3) es una estrategia que todavía estoy desarrollando, sin embargo, quiero adelantar una cosa. Si analizamos el asunto actual: 1- No existe absolutamente ningún candidato actualmente (o concebible actualmente) que genere suficiente confianza para ser considerados fundamentalmente auténticos, nobles, y suficientemente dignos para asumir la presidencia sin que existan quejas graves sobre el Destino de nuestro país, por ejemplo (ejemplos de posibles percepciones dentro de nuestra población votante actual): El actual jefe de Estado = incapaz, mentiroso, traidor, Rafael Ramírez = ricachón, tecnócrata, corrupto, Lorenzo Mendoza = capitalista, colonialista, explotador. Y todos los demás posibles o imaginarios candidatos para la presidencia serían generalmente percibidos por la inmensa mayoría de la población venezolana de manera aun más negativa y mediocre, gente como Juan Guaidó, Capriles Radonski, Leopoldo López, Julio Borges, Maria Corina Machado, etc. 2- Esta realidad de arriba (1) sugiere que nosotros los votantes votaremos por el menos malo de los malos, nada más, ese sería el sentimiento general para las venideras elecciones presidenciales, nada más, nada menos, ya que con tanta duda que existe y persiste con respecto a absolutamente todos los candidatos hasta ahora, es imposible que exista la fe suficiente para confiar en nuestros gobernantes, incluso en el presidente, así como existía cuando Chávez era candidato presidencial y cuando gobernaba. 3- Esto (1 y 2) sugiera que para salvar a Venezuela, se necesitaría un candidato nuevo para la presidencia, alguien único, original, nuevo, limpio, fresco, un candidato que no estaría previamente asociado a la sucia política y politiquería venezolana o a la profundamente corrupta maquinaria del Estado, sangre nueva para decirlo así, alguien que todos los venezolanos y las venezolanas podríamos apreciar de la misma forma, por lo menos de forma fundamental, como de respetarlo por ejemplo, mínimo, alguien en quien toda la población venezolana podría confiar, no necesariamente porque tuviera la experiencia de gobernar, no, sino porque tuviera la honestidad y la autenticidad, como Chávez, para decirnos la verdad y de por lo menos enfrentar la realidad de cara, con valentía, con contundencia, con bolas, y con la voluntad real (y no falsa) de hacer lo que hay que hacer por el bienestar de nuestra Nación y de nuestro Pueblo, y no solo de hacer lo que le daría la gana de hacer una vez en el poder, así como ha ocurrido durante casi toda la historia de Venezuela aparte de con Chávez. ¿Quién podría ser ese candidato o candidata a la presidencia de Venezuela? Yo ya sé quién sería esa persona, pero no he hablado con ella todavía, es una persona muy reconocida y muy respetada a nivel mundial (muchísimo más que el actual jefe de Estado venezolano o cualquier otros candidato actual), es una personas quien debido a su carrera tendría que necesariamente ser auténtico, honesto, y muy capaz, si no, no podría ejercer en el dominio en el cual ejerce de manera muy exitosa desde hace unos 20 años. O sea, esa persona ha comprobado que es capaz, muy capaz, además, lo ha comprobado a nivel mundial entre los más capaces que existen sobre este planeta, y aquí no estoy hablando de Mendoza, ni de Cisneros, ni de alguna Miss Universo. Bueno … Poco a poco, al desarrollar mi estrategia para derrumbar al actual jefe de Estado venezolano en las próximas elecciones presidenciales, les anunciaré a quién me refiero. Mientras tanto, les hago la siguiente pregunta: ¿Quién podría ser el próximo presidente de Venezuela? Piensen mucho más allá de la política. [email protected]

