Popular tiktoker prendió la polémica al decir que es «demasiado bonita para trabajar»

Una joven TikToker está dispuesta a renunciar a los rigores de un empleo remunerado, diciendo que es «demasiado guapa» para molestarse con un trabajo.

Lucy Welcher, una influencer de las redes sociales con más de 10 millones de «me gusta» en TikTok, hizo esta audaz declaración en un reciente video que ha dividido ferozmente a Internet.

«No quiero trabajar el resto de mi vida», afirmó con descaro la rubia al inicio de su clip viral. «¿Parece que quiero levantarme a las 6 de la mañana todos los putos días durante los próximos 60 años?».

«¡No! ¡Soy demasiado guapa para eso!» dijo Welch, antes de tomar un sorbo de su café helado.

Los espectadores se apresuraron a opinar lo mismo, y muchos criticaron a la creadora de contenidos, tachándola de «perezosa».

