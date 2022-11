Morreu Guilherme de Pádua, o ator que matou a atriz Daniella Perez

Entornointeligente.com /

Morreu neste domingo o ex-ator brasileiro Guilherme de Pádua, condenado pela morte da atriz Daniella Perez, em Belo Horizonte, Brasil. O, agora pastor de 53 anos morreu em casa na sequência de um enfarte, segundo o pastor Márcio Valadão da Igreja Batista da Lagoinha.

«Pouco antes das 22.00, recebi o telefonema de uma irmã a dizer que um dos nossos pastores tinha acabado de falecer. Para mim foi um impacto muito grande, porque de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniela Perez, foi preso, cumpriu a pena e converteu-se. Ele estava em casa, quando caiu e morreu», relatou Valadão, numa live nas redes sociais.

Guilherme de Pádua foi condenado a uma pena de 19 anos de prisão por ter estrangulado e desferido 18 golpes de tesoura no corpo de Daniella Perez num crime ocorrido em 1992. Em 1999, após ter cumprido sete anos da pena, Pádua e a mulher, Paula Thomaz, sua cúmplice no homicídio, saíram em liberdade condicional.

Subscrever O crime que chocou o Brasil ganhou na altura uma enorme repercussão por Daniella estar a atuar na telenovela do horário nobre da TV Globo, De Corpo e Alma, também em exibição em Portugal por aquela altura (foi a primeira novela brasileira da história da recém criada SIC). E, sobretudo, por o principal suspeito do crime ser o ator Guilherme de Pádua, 23 anos, com quem Daniella contracenava – protagonizavam um casal romântico, Yasmin e Bira, que acabara de romper na novela.

Ao fim da tarde de 28 de dezembro, Daniella, que era casada com o ator Raul Gazzola, e Guilherme, casado com a contabilista Paula Thomaz, grávida de quatro meses na época, gravaram a cena do fim da relação. O crime aconteceu no mesmo dia.

Solto desde 1999, Pádua, que se estreava em televisão em De Corpo e Alma, uma novela que fez sucesso por abordar temas incomuns até então, como doação de órgãos, subcultura gótica e clubes de strip tease masculinos, casou-se segunda vez em 2006, com Paula Maia, 14 anos mais nova, que conhecera na igreja evangélica que passou a frequentar. Os dois divorciaram-se oito anos depois. «Ele é um grande manipulador», acusou ela após a separação.

Em 2017, Pádua casou-se com Juliana Lacerda e tornou-se pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, sua cidade natal.

