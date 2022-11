Miguel Mawad pública la brujería de Aleska a Nicky Jam «que no se le levante sino es conmigo» (+video)

Entornointeligente.com /

El empresario venezolano Miguel Mawad, volvió a arremeter contra su ex pareja la modelo venezolana Aleska Génesis y posteó unos videos de ella haciendo brujería al famoso reggaetonero Nicky Jam. En un toma y dame entre la modelo y el empresario, recientemente Mawad publicó un video a través de sus historias de Instagram donde le añadió más leña al fuego a su pelea con Aleska, haciendo público unos videos personales de la modelo haciendo trabajos de santería.

En este caso, en los videos publicados por Mawad se puede observar como la famosa modelo le hacía un «trabajito» a su otro ex , el famoso reggaetonero estadounidense, Nicky Jam. Además, en el video se ve a Génesis conjurando por el amor del cantante, alegando « Que Nick Rivera Camineros no deje de pensar en mi, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo, que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, necesite buscarme, necesite estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie si no para mi, que Nick Rivera Camineros solo piense en mi y en más nadie, que solo se le levante el miembro conmigo».

Seguidamente, luego de postear estos videos en sus historias de Instagram el empresario se mofó de la modelo ante sus millones de espectadores llamándola bruja y loca. No obstante, hasta los momentos Génesis no ha brindado declaraciones respecto a estas imágenes que la incriminan.

Redacción Gossipvzla

