Mamá de Chyno Miranda asegura que en Tía Panchita atendían bien a su hijo «no todos podemos pagar una clínica de 5.000 dólares» (+video)

La madre del cantante venezolano, Chyno Miranda, la sra Alcirá Pérez, recientemente habló con el periodista Luis Olavarrieta en una entrevista sobre toda la salud y la polémica que rodea a su hijo. En este caso, durante sus declaraciones públicas la sra Alcira comentó públicamente que Chyno efectivamente se encontraba en el centro de rehabilitación por problemas de consumo de droga , aseverando que fue ella misma quien lo internó para que su hijo no falleciera. Asimismo, la madre del cantante confesó que su temor era que se ligará sus problemas de encefalitis, neuropatía periférica y adicción, causándole un problema más grave como la muerte.

Ahora bien, Pérez confesó que en la clínica Tía Panchita de donde lo sacaron por condiciones precarias, el estaba muy bien atendido y nunca le faltó nada, agregando que fue en este centro donde logró recuperarse. Por si fuera poco, aseguró que la que lo sacó de este sitio fue la misma persona que lo hizo caer en la droga, su actual novia Astrid Falcón.

Seguidamente, explicó que el 2 de noviembre « Lo sacan de la clínica, dormido, porque él ya estaba dormido, lo sacan de la clínica sin nada, sin ropa, y lo lleva un tribunal no se a donde, vejaron a las personas, insultaron a todo el mundo, mi hijo estaba durmiendo en su cuarto, donde es un sitio donde estaba tranquilo, en su cama, con su aire acondicionado. No en malas condiciones como dice la gente, eso es falso, eso es totalmente falso. Claro, no todos podemos pagar una clínica de 5.000 dólares».

Por último, la madre de Miranda comentó que lo tenía en Tía Pancha que era un buen lugar a su consideración, y que está dentro de sus condiciones económicas.

