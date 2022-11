Entornointeligente.com /

Gi? D? b? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn đăng ký XM tài khoản có thể từng bước, hỗ trợ bạn đăng nhập cho tiện lợi.

Chi tiết tại: https://phutho.gov.vn/sites/default/files/hoi-dap/2022-11/mo-tai-khoan-xm.pdf

Một số lưu ý khi mở tài khoản trên XM

ngày hôm nay, lúc thực hiện mở tài khoản Forex đông đảo hệ thống phân phối sẽ mặc định là MT5. Bạn cần hiểu rõ và pHân biệt sự khác nhau của hai tài khoản mt4 và mt5, thí dụ tài khoản mt4, thì pHải sử dụng pHần mềm mt4 có thể nói chuyện với nhau để thực hiện các buổi tọa đàm.

Giả sử bạn mắc bẫy hoặc khó khăn khĂn trong các tài khoản thực thi không tải tiền, hãy lên hệ thống với sự tư vấn của sàn xm bằng cách chọn vào ô trò chuyện 24/24 đối với ngôn ngữ nói tiếng anh, ngôn ngữ tiếng việt hoạt động từ 9h đến tungàng trong nh30

Trước khi thực hiện mở tài khoản, có một số mẹo nhỏ muốn chia sẻ với bạn. Hãy thực hiện xóa hết lịch sử trang web bằng cách nhấn tổ hợp pH ctrl + h rồi tiếp tục xóa pHrần nhiều lịch sử dụng kiểm tra bộ nhớ đệm trong pHê duyệt tài khoản có thể.

Chi tiết chỉ mở tài khoản XM

Tại XM mở Demo tài khoản hoặc thực thi tài khoản sẽ mất khoảng 2 phút. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách đăng ký thực tài khoản, đối với tài khoản Demo anh chị chỉ cần làm như vậy.

Cách đăng ký tài khoản XM rất tốt, anh / chị chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập vào sàn XM

truy cập vào web gốc đến trang web của XM theo liên kết xm.com hoặc nhấn vào nút bên dưới:

Bước 2: Điền thông tin đăng ký tài khoản

Phần nhiều thông tin đăng ký tài khoản đều được thực hiện bằng tiếng Anh các ký tự (tiếng Việt không đánh dấu đối với vnhâi).

Nhân viên tư vấn thông tin

Điền vào bao gồm cá nhân thông tin:

Chi tiết account

– Loại mềm giao dịch:

Show at, sàn XM đang hỗ trợ 2 nền tảng thương mại là MT4 và MT5. Đây là 2 nền móng buổi thảo luận. Hiện nay nhiều người chọn thương hiệu. Trong đó, MT5 cho phép thương lượng những sản phẩm ngoại hối, CFD tiền điện tử, chứng khoán, chứng khoán chỉ số, kim khí và năng lực l.ưng ng. Với MT4 chỉ hỗ trợ giao dịch forex, CFD tiền điện tử, số chỉ, kim loại và năng lượng.

Ví như người chơi mới, chúng tôi khuyên bạn nên chọn MT4, vì phần mềm này dễ sử dụng hơn. Còn lại giả dụ là trader giỏi có nhiều kinh nghiệm giao dịch thì nên sử dụng MT5 vì có nhiều công cụ phân tích hơn.

