Lambayeque: con paneles solares dotan de energía eléctrica a dos caseríos de Olmos

La obra ejecutada en beneficio de la población se implementó en 40 viviendas de Vinguar Grande y 13 viviendas de Abra Huacrupe con conexión fotovoltaico domiciliario , valorizada en 754,267.80 soles y cuenta con tensión de suministro eléctrico de 220 Vac, dos paneles solares , inversor cargador de 3000 W, dos baterías tipo VRLA gel y estructuras de fierro cimentado directamente enterrado. El alcalde del distrito de Olmos, Javier Roque Antón , expresó que «este proyecto se formuló hace unos meses con la idea de brindar mejores condiciones de vida a la población del caserío que no contaba con ningún tipo de servicio. Para nosotros es importante que ustedes cuenten con este indispensable servicio, porque tener energía en los hogares es una necesidad primaria y básica . Gracias al esfuerzo de todos ustedes se hace realidad esta obra convirtiendo la energía solar en energía eléctrica. Es una energía limpia que no contamina ni se tendrá que pagar, lo que significa un ahorro significativo para su economía. Es una intervención con 53 instalaciones fotovoltaicas en las viviendas. Por fin tendrán acceso a los múltiples beneficios que brinda la energía eléctrica » , aseveró. Por su parte, el presidente del Comité de Electrificación, Javier Mío More, agradeció la ejecución de la obra realizada por las autoridades municipales, obra que por décadas anhelaron y que hoy se ha hecho realidad, ya que les permite contar con la luz eléctrica en sus hogares, los niños podrán estudiar en mejores condiciones y las familias de ambos caseríos tendrán acceso al uso de la tecnología y otros beneficios. El acto protocolar contó con la presencia de los regidores del Concejo Municipal Mariela Benites Guevara, Francisco Ramírez Puse y Luz Ramos Roque; el teniente gobernador del Caserío Vinguar Grande, Candelario Sánchez More; el jefe de la Sección de Electrificación, Daniel Alvarado Roque; y pobladores de los caseríos beneficiados y caseríos vecinos. Más en Andina: Todos a participar esta noche en el III Simulacro Nacional Multipeligro https://t.co/sXVcCT3mSs a través de @Agencia_Andina

