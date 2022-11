La remezcla de «Revolver», Pedro Dalton y Hugo Fattoruso, y más novedades musicales

Entornointeligente.com /

THE BEATLES La remezcla de «Revolver» Revolver , uno de los álbumes que cambiaron la historia del rock, volvió a las bateas de las tiendas musicales. Y lo hizo con una versión remixada a cargo de Giles Martin —encargado de las nuevas mezclas de otros clásicos de The Beatles — que, además, incluye un montón de tomas descartadas y versiones alternativas de aquel disco de 1966.

Las canciones originales suenan mejor que nunca —alcanza con escuchar las reconstrucciones de » For No One » y » Tomorrow Never Knows «—, pero la verdadera sorpresa está en el proceso creativo. La versión pop y alegre de » And Your Bird Can Sing «, el espíritu folk y lisérgico de » I’m Only Sleeping «, y » Yellow Submarine » cantado por John Lennon son verdaderas joyas.

pedro dalton y hugo fattoruso «Fatto en Isla» Isla de Encanta , el ciclo radial a cargo de Nelson Barceló y Pedro Dalton , está de estreno. El formato en el que el frontman de Buenos Muchachos versiona canciones propias y ajenas junto a varios invitados ya tiene dos buenos discos editados —en setiembre, Isla de Encanta Vol. 2 ganó el Premio Graffiti al mejor diseño de arte—, pero su encuentro con Hugo Fattoruso merecía un registro aparte.

Fatto en Isla abre con una entrañable versión de » I Need You «, el tema de George Harrison para Help! ; continúa con una bellísima relectura de » Barco hermanito «, de Buenos Muchachos , en la que Dalton canta acompañado del piano de Fattoruso; y cierra con el ex Opa interpretando el candombe » La explicación «. Muy buen encuentro entre figuras.

andrés calamaro «Honestidad Extra Brut» Honestidad Brutal , el histórico disco doble de Andrés Calamaro, está de regreso en una versión remasterizada y expandida. Además de las 37 canciones del álbum original —entre las que figuran los clásicos » Te quiero igual «, » Paloma » y » Los aviones «—, hay espacio para otras tantas que no quedaron en el corte final pero que se merecían una revancha.

Es el caso de la rockera » Barcos «, que Calamaro grabó junto a Fito Páez a finales de los noventa y que recién vería la luz en 2009 en una versión de aires flamencos registrada con Diego El Cigala y Niño Josele . También destaca el crudamente honesto » Blues de hoy «, el homenaje a Pappo en » El olvido (no tiene perdón) » y la rebelde » Dig It «, interpretada junto a Ciro Fogliatta .

