La esencia de lo sustantivo

Existen algunos dichos populares que se refieren a las distintas situaciones que ocurren cuando las personas perciben que «no le hablan claro» y la sabiduría popular dice: «no andes por las ramas y se directo»…»te puedes explicar mejor»…»exactamente ¿qué me intentas decir?»…»déjate de rodeo y dime»…» ¿Por qué no dices la idea central? «…y así sucesivamente, hay múltiples expresiones que destacan la lamentable tendencia de ocultar el epicentro de las cosas o como sucede muy a menudo en el campo de la política, cuando se busca evitar las verdaderas explicaciones sobre un hecho político determinado, en especial cuando lo sucedido no lo beneficia o cuando las derrotas electorales, las quieren convertir en triunfos…

Y un claro ejemplo del uso de «los argumentos acomodaticios» en las interpretaciones políticas sobre una determinada situación, la tenemos con lo ocurrido, el jueves 3 de noviembre del 2022, en La Asamblea General de Las Naciones Unidas, el 99% de los países votaron en contra de Los Estados Unidos, por los terribles bloqueos económicos, comerciales y financieros que durante 60 años (1962) aplica en contra de Cuba…sin embargo, el imperialismo estadounidense considera que esa votación, además de que le da igual por el poder de veto que ellos tienen, no la pueden llamar como una victoria antibloqueo, ya que no sacó el 100% de los votos!?…

Es decir, que a pesar de ser la trigésima vez que desde el año 1992, en la que año tras años, aprueban «una resolución antibloqueo», conformada por una mayoría contundente y muy significativa de países que consideran a la perversa figura de «los bloqueos» como una actividad inhumana y despreciable, y que afecta de manera directa a los sectores sociales más vulnerables (el pueblo) con unas medidas económicas que atentan contra la libertad de Los Estados soberanos e independientes…de poder comprar y vender de acuerdo al libre mercado internacional de productos, servicios, bienes de capital y tecnología…

Y el insólito discurso político del imperio, de querer minimizar la derrota electoral que tuvieron de manera aplastante en La Asamblea General de La ONU y no reconocer el triunfo diplomático de Cuba…porque para ellos «sentirse perdedores» tienen que perder por unanimidad!?…

