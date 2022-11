Ilegales y Proyecto Uno encendieron los ánimos en «La descarga de los 90»

Entornointeligente.com /

Ilegales y Proyecto Uno encendieron con su merengue «La descarga de los 90», que se llevó a cabo ayer en la terraza del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT).

El público, estimado en más de cinco mil asistentes, se conectó con la nostalgia de una época más feliz y bailó y cantó al ritmo de los éxitos de las agrupaciones lideradas por Vladimir Dotel y Nelson Zapata, respectivamente.

Ilegales empezó su espectáculo al borde de las 11 de la noche, en el que no dieron descanso a sus fanáticos al integrar un repertorio que incluyó: El taqui taqui, Como un trueno, Solo te quiero amar, Fiesta caliente, La morena y Sueño contigo.

Mención especial merece el homenaje que los comandados por Dotel rindieron al fallecido dúo Sandy y Papo, al que honraron con la interpretación de Es hora de bailar , uno de sus grandes hits.

Una hora después, Zapata y los integrantes de Proyecto Uno demostraron porque constituyeron una de las agrupaciones más importantes de la movida tropical de los 90.

Los primeros minutos de su performance, los presentes no reaccionaron al conjunto estadounidense, de origen latino, como quizás, esperaban, pero ya al final del show, la historia fue otra. El grupo se los ganó a punta de su manejo en escena, energía y talento. De esta forma, se hicieron escuchar en la terraza del centro comercial: Move your body, Pumpin´, Algo contigo, Está pega’o, Materialista, Tan interesada, Another night, 25 horas, Latinos y El tiburón.

Proyecto Uno e Ilegales protagonizaron un capítulo de antología cuando se unieron en la tarima y cantaron Jump , uno de los temas más icónicos de la agrupación fundada en 1989.

Horas antes de que los dominicanos hicieran de las suyas, el coloso del reggae, Bahiano, exintegrante de Los Pericos, demostró, una vez más, su casta y le regaló a Caracas una noche en la que revivió los hits que se anotó como vocalista de la banda argentina e interpretó Runaway, Párate y mira, Home sweet home y Me late , entre otros.

Cinco años después de su muerte, todavía la escena musical venezolana recuerda a Blanquito Man, líder de King Changó. La banda de ska latino rindió un sentido homenaje al vocalista haciendo un recorrido por sus éxitos, entre los que no pudieron faltar: Confesión, Brujería, Sin ti y Ya no puedo ni comer.

Entrañable fue que el tributo reuniera en escena a One Chot, Franco Bellomo, Sixto Rein y Juan Miguel, entre otras figuras.

También fueron parte del cartel de «La descarga de los 90», producido por Manager Shows, Desorden Público y Tártara.

Los descansos entre artistas estuvieron amenizados de manera descomunal por Explosion People, New York People y Coco´s.

