Este fue el «retoquito» que se hizo hace poco Karlis Romero (+Videos)

A pesar de que los internautas de la plataforma 2.0 no notaron el cambio, la actriz venezolana, Karlis Romero reveló cuál fue el reciente retoquito al cual se sometió al mostrar fotos y videos del procedimiento. Así fue como a través de sus stories de Instagram, la también modelo comentó que solo dos o tres personas acertaron a decirle, en la cajita de preguntas que dejó en la citada red social, qué fue lo que se realizó. «De resto, me dijeron que si las lolas y no. Lo que pasa es que como yo no las muestro, y ese día tenía ese body, la gente dijo: ‘nada, se reafirmó los senos’, pero no. Gracias a Dios a mí con la lactancia no se me han caído los senos», , destacando así que tiene muchos años de haberse operado el busto, cuando tenía 18 años, y que volverá a hacerlo luego de que tenga otro bebé.

«Lo que me hice fue el mentón; me lo avanzaron un poquito para poner la cara más finita, más ovaladita y que se viera de esta manera» , contó.

Acto seguido, agregó: «Resulta que desde hace muchos años a mí me colocaban aquí (señala el mentón) ácido hialurónico ». Karlis destacó que ese procedimiento tiene que hacerse cada cierto tiempo, porque la sustancia se reabsorbe. Tras varios años repitiendo el proceso, decidió buscar una alternativa.

«Yo le tengo fobia a las agujas, o sea, soy de las que prefiere operarse y quedar así definitiva que estar inyectando recurrente. Yo nunca me he puesto botox, aunque me dicen que ya debería empezar, nunca me he inyectado los labios, nunca me he inyectado los pómulos… nada, nada me he inyectado en la cara, excepto el mentón, y me gustaba mucho» , indicó.

La criolla reveló que un amigo la puso en contacto con un experto en «cirugía ortognática mínimamente invasiva» , y tras comprobar que estaba apta para someterse al procedimiento estético, lo hicieron: «Todo fue maravilloso, a mí me encantó. Me encantó habérmelo hecho, me gusta cómo se me está viendo la cara; los resultados se ven aproximadamente después del mes. No me van a ver la cara distinta a cómo me la venían viendo, sí la van a ver más finita, y que esto está un poco más delicada, porque obviamente con el ácido el mentón se ve más grueso (…), así se me va a ver mucho mejor y me fascina» .

