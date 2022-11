Entornointeligente.com /

Educação Financeira #218: Marcio Fontes, da ASA Investments, fala do mercado financeiro após a vitória de Lula Série especial do podcast traz especialistas para aprofundar os temas mais importantes para se entender em 2022. Por Raphael Martins, g1

07/11/2022 02h00 Atualizado 07/11/2022

O podcast Educação Financeira traz um novo episódio do quadro com entrevistas mais longas com especialistas, para que o ouvinte entenda a fundo os assuntos fundamentais para fazer um bom uso do seu dinheiro.

Na sexta edição, a conversa é com Marcio Fontes, gestor de fundo da ASA Investments, que explica a reação do mercado financeiro ao resultado das eleições presidenciais, que deram a Luiz Inácio Lula da Silva seu terceiro mandato como presidente da República .

