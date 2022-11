Costa atribui a momento de «criatividade» de Marcelo episódio com ministra Ana Abrunhosa

Entornointeligente.com /

O primeiro-ministro desvalorizou esta segunda-feira o modo como o Presidente da República se dirigiu com avisos à sua ministra da Coesão Territorial sobre a execução de fundos estruturais, considerando que Marcelo Rebelo de Sousa tem «momentos de criatividade».

Relacionados fundos europeus. Ana Abrunhosa e o aviso público de Marcelo: «É porque tem amizade à ministra»

marcelo rebelo de sousa. «Não lhe perdoo». PR avisa ministra da Coesão sobre execução dos fundos europeus

Esta posição foi transmitida por António Costa em Sharm el-Sheikh, no Egito, no seu primeiro de dois dias de participação na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), depois de questionado sobre o tom usado pelo chefe de Estado no sábado passado, na Trofa, distrito do Porto, para transmitir uma série de advertências em publico à ministra Ana Abrunhosa.

Entre outras afirmações, o Presidente da República avisou-a que estará «muito atento» e não a perdoará caso descubra que a taxa de execução dos fundos europeus não é aquela que acha que deve ser.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever «Sou sincero, no sábado, desliguei para descansar. Portanto, não ouvi diretamente as palavras [do Presidente da República]», começou por responder António Costa, provocando alguns risos aos jornalistas. «Sim, sim, não riam, lá porque sou primeiro-ministro também tenho direito ao descanso», reagiu logo a seguir o líder do executivo.

Depois, o primeiro-ministro salientou que convive há quase sete anos com o atual Presidente da República.

«Comecei as funções com o anterior Presidente da República [Cavaco Silva], mas tenho uma longa experiência com o atual. Cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma de agir, cada um tem a sua forma de interpretar os poderes constitucionais, visto que a nossa Constituição é bastante clara, embora ajustável à personalidade de cada um que exerce essas funções», disse.

Na perspetiva de António Costa, «todos os portugueses têm apreciado a forma como o Presidente da República tem exercido as suas funções, que tem momentos de maior criatividade».

«Mas acho que isso é normal, ninguém leva a mal. A senhora ministra [Ana Abrunhosa], aliás, disse que não tinha levado a mal, estava lá e compreendeu perfeitamente a intervenção no quadro da informalidade com que tudo decorria», acrescentou.

Costa tranquilo com a execução do PRR «sem ansiedades» e sem intenção «alimentar noticiários» O primeiro-ministro manifestou-se tranquilo com o ritmo de execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e frisou que quem tem responsabilidades executivas deve cumprir o plano sem ansiedades e sem preocupação de alimentar noticiários.

Confrontado com os avisos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e de outros responsáveis políticos sobre a existência de atrasos na execução de fundos europeus por parte de Portugal, sobretudo ao nível do PRR, o líder do executivo português assegurou que está a acompanhar este processo «com muita tranquilidade».

«Um programa que é para ser executado até ao final de 2026 não é para estar concluído no final de 2022. É para ser cumprido nos exatos termos em que foi contratado e programado — e assim está a acontecer», frisou.

Depois, António Costa estabeleceu uma diferença entre funções executivas e de fiscalização.

«Quem gere e tem responsabilidades executivas, deve planear e executar de acordo com o plano, sem viver em ansiedades, nem com a preocupação de dar notícias ou fazer notícias para os noticiários. A nossa preocupação tem de ser executar bem estas verbas. E quem tem por função fiscalizar o trabalho dos outros deve cumprir essa função», assinalou.

Neste contexto, fez então uma referência às entidades fiscalizadoras, começando pelo Tribunal de Contas, «que verifica se os fundos estão ou não a ser bem utilizados os fundos».

«É natural que a Inspeção Geral de Finanças o faça e que o senhor Presidente da República também o faça. Quem é fiscalizado deve achar normal ser fiscalizado. Mas aquilo que deve fazer é não se distrair com as fiscalizações e concentrar-se nas ações. É para isso que servem os executivos: Agir, fazer para concretizar», acentuou.

Notícia atualizada às 11:30

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com