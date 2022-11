Confiesa la madre de Chyno Miranda: Su noviecita es quien le suministra la droga

Entornointeligente.com /

Petra Alcira Pérez Ochoa, progenitora de Jesús Alberto Miranda; conocido en el mundo artístico como Chyno; confesó en entrevista exclusiva con el periodista Luis Olavarrieta, que su hijo en efecto presenta adicción a las drogas, una condición de la que ella se percató en el año 2020 cuando el cantante presentaba un fuerte cuadro de estrés y de enfermedades derivadas de la misma ansiedad.

«La noviecita esa que tiene es la que le suministra la droga… Cuando él vino a Venezuela la última vez ya para quedarse, ella lo recibió en el aeropuerto. Y allí le entregó una droga…

De hecho mi hijo se levantó al día siguiente, y yo le conseguí una bolsa grande, y fue ella quien se la dió, porque ese día más nadie vino a mi casa… Ella se llama Astrid Dayanna Torrealba Falcón, él la ve a ella y ve la droga».

Esa mujer no se consigue en las redes… Eso es lo que te puedo decir», relató a la madre de Chyno Miranda al comunicador social en una conversación para la plataforma Youtube.

«Él está enfermo… Yo necesito que él se sane, si yo lo dejo con ella (la actual novia), se me muere mi hijo», reseñó la señora Petra Alcira.

«Yo visitaba a Jesús en la clínica (Centro de Rehabilitación Tía Panchita), lo hacía los días miércoles y domingo. A mí no me lo negaban, hicimos latte la última vez, comimos tequeños que tanto le gustan y llenamos el álbum del Mundial Qatar 2022», apuntó la señora Pérez sobre su hijo.

«Lo sacaron de la clínica cuando él ya estaba dormido, me lo raptaron. No me avisaron y el allí había mejorado mucho», dijo con relación a su extracción del Centro de Rehabilitación antes mencionado y donde la madre relata que estaba bajo terapia y bajo tratamiento.

«Yo quiero estar con mi hijo, yo necesito que él se sane y que pueda llevar su vida adelante. Si él no está con nosotros, no se va a salvar. Él se escapa y consume drogas, esa es mi gran preocupación», sentenció.

