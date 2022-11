Christina Applegate habla de cómo es vivir y actuar con un diagnóstico de esclerosis múltiple

Entornointeligente.com /

Cuando Christina Applegate mira hacia atrás, puede identificar las señales. Al filmar una escena de baile durante la primera temporada de la comedia dramática de Netflix , Dead to Me , se sintió desconcertada. Más tarde, su juego de tenis comenzó a fallar. En ese momento, Applegate no puso excusas. Tenía que trabajar más duro, se dijo. Tenía que intentarlo de nuevo.

«Ojalá hubiera prestado atención», dice desde Los Ángeles. «Pero, ¿quién era yo para saberlo?»

Durante varios años, el hormigueo y el entumecimiento de sus extremidades empeoraron. Y en el verano de 2021, en el set de la tercera y última temporada de Dead to Me , recibió un diagnóstico. Tenía esclerosis múltiple , una enfermedad autoinmune que interrumpe la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. La producción se detuvo durante cinco meses para su tratamiento.

«Hubo la sensación de ‘Bueno, démosle un medicamento para que pueda mejorar’», recordó Applegate, que tiene 50 años. «Y no hay nada mejor. Pero fue bueno para mí. Necesitaba procesar la pérdida de mi vida, la pérdida de esa parte de mí. Así que necesitaba ese tiempo».

«Aunque no es como si viniera del otro lado, como, ‘Guau, estoy totalmente bien’», agregó. «¿Aceptación? No. Nunca voy a aceptar esto. Estoy enojada.»

Una mañana reciente. Applegate estaba sentada en la cama, su lugar feliz, donde ve la televisión de realidad. («Esa es mi meditación», dijo.) Se había recogido el pelo en un moño desaliñado. Las gafas negras se apoyaban sobre su nariz. Y su rostro tenía cierta cualidad indignada.

Pero ella quería hacer esta entrevista, porque la última temporada de Dead to Me llega a Netflix a finales de este mes, el 17 de noviembre .

«Esta es la primera vez que alguien me va a ver como soy», dijo. «Subí 20 kilos; no puedo caminar sin bastón. Quiero que la gente sepa que soy muy consciente de todo eso».

En verdad, su enfermedad es casi invisible en la pantalla: una hazaña de bloqueo inteligente y el talento y la determinación de Applegate. Aún así, ella quería ofrecer contexto.

Applegate actúa desde niña. Al crecer en Los Ángeles como hija de una actriz, se unió al Sindicato de Actores de Pantalla en el jardín de infantes y rara vez ha estado fuera de la pantalla desde entonces. Después de aparecer en comerciales y telenovelas cuando era niña, Applegate estalló como una adolescente sexy en la comedia de Fox, Casado con hijos y luego ganó un Emmy por su trabajo en Friends . Otros papeles protagónicos incluyeron las comedias Up All Night y Samantha Who? así como las películas de Anchorman. Si su aspecto de modelo de bikini a veces tapó su oficio, ese oficio siempre ha estado ahí, al igual que su ethos, una combinación chispeante de filoso, vertiginoso y sensato.

Adam McKay, productor ejecutivo de Dead to Me , recordó haberla elegido para Anchorman. Su personaje, Veronica, tuvo que superar a los hombres que la rodeaban. «Eso no iba a ser un problema para ella», dijo McKay. «Ella también fue genial, divertidísima y entendió la broma».

Aún así, no era una opción obvia para Dead to Me , una sitcom de media hora de gran dramatismo y alto riesgo en la que un personaje puede pasar de las lágrimas a la risa y a la ira en una sola escena, todo con una copa vino en la mano. Pero Liz Feldman, creadora de la serie, tuvo el presentimiento de que Applegate podría interpretar a Jen, una agente de bienes raíces dura como el acrílico que llora la pérdida de su esposo.

«La gente me pregunta cómo encontré un tono tan específico», dijo Feldman. «La respuesta es que encontré a Christina. La humanidad, la autenticidad y la profundidad de los sentimientos que aportó al papel me sorprendieron y, en cierto modo, incluso la sorprendieron a ella».

Así que esa corazonada funcionó. Applegate obtuvo una nominación al Emmy por cada una de las dos primeras temporadas. ¿Otra feliz sorpresa? El vínculo que desarrolló con su coprotagonista, Linda Cardellini , quien interpreta a la soñadora Judy, el encaje del cuero de Jen, una amistad que ambas mujeres describen como instantánea y profunda.

«Tuve la sensación inmediata de que nos íbamos a cuidar las espaldas», dijo Cardellini recordando su primer encuentro. «Jen y Judy se apoyan mutuamente, se aman, se ayudan mutuamente en las cosas. Linda y Christina, lo mismo.

Hubo conversaciones sobre si el rodaje debería reanudarse después de la pausa, pero Applegate insistió en ello. «Tenía una obligación con Liz y Linda, con nuestra historia», dijo. «Los poderes fácticos dijeron: ‘Vamos a parar. No necesitamos terminarlo. Pongamos algunos episodios juntos’. Dije: ‘No. Lo haremos, pero lo haremos en mis términos’».

Definir esos términos fue difícil al principio, porque Applegate todavía estaba descubriendo sus propias limitaciones y porque se enorgullece de ser autosuficiente, de nunca pedirle a un miembro de la tripulación algo que podría conseguir, hacer o encontrar por sí misma.

«Nadie jamás la llamaría diva; nadie la llamaría de alto mantenimiento», dijo McKay. «Ella no es fácil de convencer, pero eso no es lo suyo».

Ahora descubrió que no podía trabajar tan duro ni durante tanto tiempo ni con calor sin que su cuerpo ceda. Luchaba por bajar las escaleras de su remolque. Una silla de ruedas la llevaba al set. Durante algunas escenas, Mitch B. Cohn, un técnico de sonido y viejo amigo, se tiraba en el piso fuera del alcance de la cámara, sosteniéndole las piernas. Algunos días no podía ir a trabajar.

Applegate dijo que terminar la serie fue lo más difícil que jamás había hecho. Pero el rodaje también tuvo momentos de gracia. No podía desmoronarse en el set, al menos no hasta que una escena lo requeriera. Y el amor y el apoyo de los compañeros la animaron.

Además, quería asegurarse de que la historia tuviera la despedida que se merecía, aunque no cree que vuelva a ver esta temporada: la encuentra demasiado doloroso. Le preocupa lo que pensarán los espectadores, pero solo hasta cierto punto.

«Si la gente lo odia, si la gente lo ama, si lo único en lo que pueden concentrarse es en ‘Ooh, mira a la lisiada’, eso no depende de mí», dijo. «Estoy segura que la gente va a estar como, ‘No puedo superarlo’».

«Bien, entonces no lo pases por alto», continuó. «Pero espero que la gente pueda superarlo y simplemente disfrute el viaje y la despedida de estas dos chicas».

