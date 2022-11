Canadá: 55 mil trabajadores de la educación de Ontario están en huelga

Entornointeligente.com /

7 de noviembre de 2022.- El viernes, cincuenta y cinco mil trabajadores de la educación de Ontario con el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) abandonaron el trabajo en una huelga «ilegal» . A ellos se unieron los trabajadores de la educación del Sindicato de Empleados del Servicio Público de Ontario (OPSEU), quienes también abandonaron el trabajo «ilegalmente». Más de 2,1 millones de estudiantes no iban a la escuela cuando las juntas escolares se vieron obligadas a cerrar las escuelas.

Se formaron piquetes frente a las oficinas de los miembros conservadores del parlamento provincial y en otras partes de la provincia. En Toronto, se llevó a cabo un piquete y una manifestación masiva durante todo el día en Queen’s Park, que los medios estimaron que llegó a diez mil personas. Pero no fueron solo los trabajadores en huelga: se presentó una gran cantidad de padres, estudiantes, sindicalistas y otros trabajadores. El estado de ánimo era eléctrico y desafiante, y estaba claro que la lucha iba mucho más allá de las demandas de los trabajadores de la educación. Su huelga se ha convertido en una lucha de toda la clase por los derechos fundamentales de los trabajadores y el derecho a luchar por una vida mejor.

Cómo llegamos aquí Los trabajadores de la educación se han enfrentado a la supresión salarial legislada durante más de una década. Esta supresión salarial fue posible gracias a la aprobación de los proyectos de ley 115 y 124, emitidos por un gobierno liberal y conservador, respectivamente. Durante el apogeo de la pandemia, a los trabajadores de la educación se les dijo que eran esenciales, pero sus cheques de pago no reflejaban ese hecho.

Entre 2011 y 2021, los trabajadores de la educación experimentaron un recorte salarial efectivo de más del 11 por ciento. Su salario promedio anual es de $39,000. Más de la mitad de los trabajadores de la educación de Ontario se ven obligados a tener un segundo trabajo (o más) para llegar a fin de mes y más del 25 por ciento usa regularmente un banco de alimentos.

Con el empeoramiento de la crisis del costo de vida en curso, estaba claro que había una fuerte demanda de salarios más altos y mejores condiciones de trabajo como enfoque de negociación, una estrategia que ha resonado profundamente entre otros trabajadores. El sindicato estaba pidiendo un aumento de $3.25 por hora para ponerse al día con la inflación. Después de meses de organización intensiva y sistemática, y literalmente decenas de miles de conversaciones entre miembros, los miembros dieron un mandato rotundo al votar más del 96,5 por ciento a favor de la huelga, con una participación del 82,6 por ciento . Este enfoque desde abajo, centrado en las bases, ha construido un movimiento masivo dentro del sindicato y ha reforzado la confianza de los huelguistas.

El gobierno jugó duro durante las negociaciones y llegó con una legislación antihuelgas en la mano. Cuando finalmente se sentaron a la mesa, ofrecieron a los trabajadores un aumento salarial del 1,5 por ciento muy por debajo de la inflación (algunos obtuvieron el 2 por ciento). En medio de las negociaciones, el gobierno anunció que sacaría dinero de la educación pública mediante la emisión de cheques de $200 a $250 por niño a los padres para gastar en servicios educativos. Estos llamados » pagos de actualización » fueron un intento manifiesto de sobornar al público y, peor aún, de acelerar la privatización de la educación pública. Todo ese dinero podría haberse utilizado para satisfacer las demandas de los trabajadores y mejorar drásticamente las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.

Después de que se emitió el informe de «no junta» , el 3 de noviembre se convirtió en la fecha más temprana posible en que los trabajadores podían ir a la huelga. Las negociaciones y la mediación estaban en curso, pero estaba claro que el gobierno no tenía intención de negociar. CUPE se estaba preparando para una huelga, celebrando reuniones regionales y discutiendo con sus miembros la posible respuesta del gobierno a su huelga.

El Consejo de Sindicatos de la Junta Escolar de Ontario (OSBCU) emitió su aviso de huelga el miércoles pasado , lo que provocó una fecha límite para la huelga en noviembre. En cuestión de horas, el gobierno respondió con la declaración de que introduciría una legislación que impondría un contrato de concesión a los trabajadores de la educación y les quitaría el derecho a la huelga.

Al día siguiente, cuando el gobierno presentó el Proyecto de Ley 28 (la llamada «Ley para Mantener a los Estudiantes en Clase»), introdujeron la cláusula no obstante en la legislación. El gobierno sabía que su legislación era una violación sin precedentes de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades , pero no le importaba. Estaba destinado a agregar combustible al fuego, al atacar todos los derechos laborales, no solo a los trabajadores de la educación.

Pero su plan parece haber fracasado espectacularmente. En el último mes, ha habido una floreciente campaña de solidaridad con trabajadores de la educación, maestros de base y activistas laborales, encabezada por la campaña Justicia para los Trabajadores . Los propios trabajadores de la educación han estado extremadamente organizados y se han acercado a nivel de base a miembros de la comunidad y compañeros sindicalistas. Su campaña #39KIsNotEnough ha energizado y organizado a sus miembros e inspirado al público en general.

Justicia para los Trabajadores inició una campaña » Pinta la Provincia de Morado » y comenzó a coordinar días de solidaridad fuera de las escuelas. Los simpatizantes colocaron carteles en las escuelas, ataron cintas moradas en las cercas y las luces de las calles, publicaron mensajes de solidaridad en línea (como este video inspirador de la Alianza de Trabajadores Migrantes para el Cambio ) y pidieron a los padres que firmaran hojas de compromiso para apoyar a los trabajadores de la educación.

A lo largo de octubre, estas acciones se repitieron y crecieron. OSBCU proporcionó folletos y comenzaron a aparecer carteles de Justicia para los Trabajadores «Apoyo a los Trabajadores de la Educación» en toda la provincia. Los maestros de base y los grupos de padres, como la Red de Acción de Padres de Ontario (OPAN), desempeñaron un papel clave en la construcción y amplificación de estas acciones, al igual que la Federación Laboral de Ontario (OFL), el organismo laboral central de Ontario. Estas acciones ayudaron a crear una red de simpatizantes que estaban listos y dispuestos a actuar para apoyar a los trabajadores de la educación.

Una semana de lucha Cuando los Tories se duplicaron con la introducción del Proyecto de Ley 28, ya había una capa de activistas más allá de los cincuenta y cinco mil trabajadores de la educación del sindicato listos para movilizarse y aprovechar los meses de organización anterior. El lunes, la OFL convocó una manifestación de emergencia en Toronto en respuesta al Proyecto de Ley 28, y más de 3500 personas salieron a las calles con menos de un día de anticipación. Este número superó con creces las expectativas de todos, pero rápidamente mostró que había un gran apetito por la acción.

El miércoles, el día después de la protesta de emergencia, mientras el proyecto de ley 28 estaba siendo forzado a través de la legislatura, los MPP del Nuevo Partido Democrático (NDP) fueron expulsados ​​​​de la legislatura por llamar mentiroso al primer ministro Doug Ford. El estado de ánimo era desafiante y ayudó a construir la confianza de los miembros y votantes del NDP para resistir los ataques contra los trabajadores de la educación y los derechos de los trabajadores. Esa noche, más de quinientas personas se unieron al zap telefónico de Justicia para los Trabajadores , realizando más de dos mil llamadas a los MPP conservadores.

El jueves, OPSEU también anunció que apoyaría a sus trabajadores de la educación para que abandonen el trabajo el viernes. Este fue un claro mensaje de desafío y una verdadera escalada de la lucha. La noche antes de la huelga, OPAN organizó una manifestación de padres y familias que se reunieron frente a un hotel del centro de Toronto en el que se estaba negociando. Cientos de padres y niños asistieron, nuevamente superando las expectativas de los organizadores.

OPAN ha sido crucial para ayudar a rechazar la narrativa de que los padres se oponen a la huelga de los trabajadores de la educación. Para el jueves por la noche, estaba claro que la mediación se había derrumbado por completo y que los trabajadores de la educación estarían en una huelga «ilegal».

Las juntas escolares anunciaron sus cierres. La afirmación de Ford y el Ministro de Educación Stephen Lecce de que harían cualquier cosa para mantener a los niños en la escuela les había estallado por completo en la cara. El impulso fue claramente con los trabajadores de la educación y sus seguidores.

El viernes, los trabajadores de la educación se marcharon desafiando la ley de Ford. En Toronto, el gran piquete en Queen’s Park atrajo a decenas de miles. Los trabajadores de la educación organizaron piquetes en toda la provincia en una asombrosa demostración de fuerza. Los números en todas partes superaron con creces las expectativas, ya que los trabajadores de la educación se unieron a los padres, estudiantes, miembros de la comunidad y compañeros sindicalistas. El sábado, la OFL convocó otra manifestación de emergencia con solo unas horas de anticipación. Esta manifestación de último minuto cerró la principal intersección de Yonge y Dundas en Toronto .

Impulso La semana de acciones ayudó a construir la confianza de la gente para actuar y puso a los conservadores a la defensiva. Las primeras encuestas han mostrado un amplio apoyo público a los trabajadores de la educación. Esto ha fortalecido la resolución de aquellos dentro del movimiento laboral que querían llevar la lucha a los tories. Los sindicatos que anteriormente habían apoyado a los conservadores, como la Unión Internacional de Trabajadores de América del Norte (LIUNA), han comenzado a distanciarse públicamente del gobierno de Ford. Los maestros de primaria que estaban negociando con el gobierno se han retirado de la mesa.

Independientemente de las reservas que algunos líderes sindicales hayan tenido sobre el apoyo público a los trabajadores de la educación, la creciente presión desde abajo, incluso de sus propios miembros que lideran el llamado a la lucha, los ha empujado más cerca de la acción. Una sección importante del liderazgo sindical en Ontario (OSBCU de CUPE, CUPE Ontario, OPSEU y UNIFOR) ha estado liderando y apoyando la lucha por los trabajadores de la educación y presionando a otros sindicatos para que los sigan. La gran cantidad de apoyo de sus miembros, otros trabajadores y el público en general ha reivindicado su enfoque basado en principios.

Las cosas se están moviendo extremadamente rápido y podrían escalar en los próximos días. Amalgamated Transit Union Local 1587 , que representa a los trabajadores de GO Transit en la provincia, ha rechazado su acuerdo tentativo en un 81 por ciento y se declarará en huelga el lunes a las 12:01 a.m. Esta huelga, provocada por el rechazo de una oferta de contrato mediocre , podría paralizar el transporte público de Toronto. Tal interrupción se sumaría a la sensación de que los conservadores están perdiendo el control de la provincia. Se han llevado a cabo discusiones en todo CUPE Ontario, no solo en los trabajadores de la educación, sobre lo que pueden hacer para unirse a esta lucha. Si todo el sindicato toma medidas, podría desencadenar una respuesta masiva del resto de los trabajadores.

Para los socialistas y activistas, la tarea clave es profundizar y ampliar la solidaridad de base en todos los sindicatos y entre los trabajadores no sindicalizados y el público en general. Es esta energía la que ha empujado a los líderes reacios a la acción y la que ha generado apoyo y respaldo para los líderes progresistas de izquierda que ya estaban listos para luchar.

La huelga masiva «ilegal» de los trabajadores de la educación de CUPE y la huelga «ilegal» de los trabajadores de la educación de OPSEU ha preparado el escenario para una gran lucha. La huelga de tránsito GO de ATU el lunes la intensificará aún más.

Han pasado solo unos días de la inspiradora huelga de los trabajadores de la educación, pero parece que podría convertirse en una lucha mucho más grande, no solo por un acuerdo justo para esos trabajadores, sino también para derogar el Proyecto de Ley 28 y luchar por el trabajo decente para todos. trabajadores de la provincia.

Los conservadores se tambalean. Las divisiones en el partido Tory son reales, pero hasta ahora solo ocurren en la trastienda. Tenemos que mantener el calor para romper la fiesta. Eso significa apoyar una mayor acción de los trabajadores, protestas públicas y continuar construyendo solidaridad en todas partes. Tenemos que ampliar la lucha. Podemos ganar esto, pero no podemos ceder ni por un segundo.

Reeditado de Primavera: Una revista de ideas socialistas en acción

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com