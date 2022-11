Best Western regresa al país con nuevo hotel en Valencia

Entornointeligente.com /

Best Western, una de las cadenas hoteleras más grande del mundo, regresa a Venezuela tras más de cinco años de ausencia en el país con su nueva propiedad «Best Western Plus Valencia», ubicada en el municipio Naguanagua de la capital carabobeña.

El director general del Best Western Plus Valencia, Alberto Manosalva, anunció durante una rueda de prensa en las instalaciones del hotel que la nueva sede contará con 125 habitaciones y abrirá sus puertas al público a partir del próximo 15 de diciembre.

El hotel de 5 estrellas ofrecerá a sus visitantes cuatro alternativas de restaurantes, un club pádel, spa, piscina, un lobby bar ambientado los fines de semana, tres salones para eventos, áreas de esparcimiento y un rooftop que «va a generar expectativa en la Gran Valencia» porque entre otras cosas, poseerá una de las mejores vistas de la ciudad.

Manosalva indicó que el recinto además está decorado con fotografías de Leonardo Rojas Magallanes. «Estas obras de Puerto cabello, Naguanagua o Libertador, que adornan cada rincón del hotel, son para exaltar lo bello del estado y servir de vitrina para las personas que no conocen nuestra región».

Best Western Plus Valencia / Foto: Reiver Dávila El equipo del Best Western Plus Valencia tiene como misión principal posicionarlo como un referente de entretenimiento y hospedaje en Carabobo, y así cuando las personas piensen a donde ir para pasar un rato agradable se acerquen a sus instalaciones.

Jesús Martínez, gerente general, agregó que el nuevo proyecto busca ofrecerles a los carabobeños y a los que transiten por esta zona metropolitana una experiencia gratificante porque su identidad se distinguirá no solo por la calidad del servicio, sino por la calidez de su personal y todo el entretenimiento que se ofrecerá dentro del hotel.

El encuentro con los medios de comunicación también contó con la presencia de Carlos Manosalva, miembro de la junta directiva; Geraldine Giliberti, gerente de eventos; Carla Ramaton, gerente de comercialización y redes sociales; Rafael Trejo, presidente de Fedecamaras Carabobo; y Gustavo Olivo, aliado comercial.

Rueda de prensa con el equipo del Western Plus Valencia / Foto: Reiver Dávila Pequeños y grandes eventos El aliado de la marca, Gustavo Olivo, señaló que el hotel Best Western Plus Valencia contará con espacios que servirán para albergar desde los eventos más pequeños, hasta los más grandes de la ciudad.

Estas actividades iniciaron el jueves 03 de noviembre con la presentación del evento Retos y oportunidades inmobiliarias 2023, y continuarán el 25, 26 y 27 con la Fiesta de las catas, donde se tendrá una expo y degustación de vinos, chocolates y café, a beneficio de la fundación Santa en las calles.

Olivo detalló que en el piso 8 del hotel estará Koh-i-Noor , un restaurante artístico con la esencia de este importante diamante que brindará a sus comensales una experiencia de neurogastronomía de la mano de la chef María Elena Conde y la coctelería de la bartender profesional Reina Fermín.

Otra particularidad del nuevo espacio en Valencia, es que tendrá un convenio con una universidad del país para prestar sus servicios como Hotel Escuela a sus estudiantes.

La cadena hotelera anteriormente contaba con 9 hoteles en Venezuela, pero tras una serie de conflictos hace más de cinco años se fueron del país. Ahora, Best Western Plus Valencia, que ya se encuentra en la fase final de acabados y decorado, va operar bajo la figura de la franquicia norteamericana que tiene más de 4 mil hoteles en el mundo y está presente en casi 100 países.

Equipo del Western Plus Valencia / Foto: Reiver Dávila

