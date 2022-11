Así es «Midnights», el disco de Taylor Swift que rompe récords y conquista a la crítica

Entornointeligente.com /

Cada disco que lanza Taylor Swift se vuelve un acontecimiento . La estadounidense, que hace tiempo se consolidó como una de las voces más influyentes de la música actual, no deja de romper récords con sus lanzamientos. Es una tendencia que viene desde, al menos, el álbum 1989 (2014) y las cifras astronómicas de éxitos como » Shake It Off » y » Bad Blood «, que acumulan unos cuantos billones de reproducciones en plataformas.

El nuevo hito en la carrera de la artista de 32 años se llama Midnights , y aunque salió hace solo dos semanas ya se posicionó como uno de sus álbumes más exitosos. Vendió un millón y medio de copias en cinco días —es el disco más vendido del año—, rompió el récord a la artista y al álbum más escuchados en Spotify durante una jornada, y su canción con Lana Del Rey (» Snow on the Beach «) logró el mejor debut para una colaboración femenina en la historia de la música pop.

Pero si de cifras se trata, la más sorprendente es la que refiere a su desempeño en la lista de éxitos en Estados Unidos. Es que Swift se convirtió en la primera persona en ocupar todos los puestos del Top 10 de Billboard. A su vez, logró que » Anti-Hero «, una canción que recuerda a la faceta más popera del disco Lover (2019), se convirtiera en la más escuchada de Spotify en el mundo. Está en la cima desde la salida de Midnights y genera 8.5 millones de reproducciones diarias.

Por si fuese poco, la crítica especializada nombró a lo nuevo de Swift como uno de los mejores álbumes de 2022. Y no se trata de una exageración porque Midnights revela la cara más inspirada de una artista en evolución constante. Es como si el trabajo de inmersión en su pasado —un proyecto que consistió en la regrabación y revitalización de tres de sus discos— hubiese alimentado su espíritu creativo.

En esta ocasión, la inspiración es clara; el álbum fue creado en varias noches de insomnio. «Esta es una colección de canciones escritas en medio de la noche; es un viaje de miedos y dulces sueños. Habla de los suelos que pisamos y los demonios a los que nos enfrentamos», anunció en sus redes sociales. «Este es un disco para los que dimos vueltas en la cama y decidimos mantener las linternas prendidas esperando a que, tal vez, cuando el reloj dé la medianoche… podamos encontrarnos a nosotros mismos».

Bajo la producción de Jack Antonoff , Swift propone una cálida colección de canciones inspirada en, lo que según reveló para Spotify, los cinco temas que no la dejan dormir. Durante 45 minutos, hay un viaje por la búsqueda del amor propio («Lavender Haze»), el deseo de vengarse («Vigilante Shit» y «Karma»), la pregunta de qué hubiera podido pasar en determinada situación («Maroon» y «Question…?»), el enamoramiento («Snow On the Beach» y «Mastermind») y el miedo a romperse («Labyrinth» y «Anti-Hero»).

A diferencia de Folklore y Evermore , sus dos discos de 2020, en Midnights no hay espacio para banjos, susurros ni grandes baladas de piano. Los pulsos electrónicos, los estribillos pop y las melodías pegadizas son, sí, los protagonistas de lo que parece ser la continuación natural del lado más luminoso de Lover . Pero lo que Swift inauguró en sus discos de 2020 y a lo que no renunció en Midnights es a su talento como narradora de pequeñas historias. A la autorreferencialidad que definió a álbumes como 1989 (2014) y Reputation (2017), se le suman interesantes relatos repletos de imágenes como los de «Y ou’re On Your Own, Kid » y » Mastermind «, dignos de un buen cortometraje.

A partir de marzo de 2023, el público podrá escuchar estas canciones en The Eras Tour , la primera gira de la artista en cinco años. «Estoy encantada de anunciar mi próximo tour: será un viaje a través de las eras musicales de mi carrera (¡pasado y presente!)», anunció días atrás en su cuenta de Instagram. «La primera etapa será en estadios de Estados Unidos, ¡con fechas internacionales que se anunciarán tan pronto como podamos!», agregó la cantante.

Si bien aún no se anunció qué países formarán parte de esta inminente gira, es posible que The Eras Tour haga un recorrido por Latinoamérica. Habrá que estar atentos para descubrir si se concreta la primera visita de Swift a la región.

