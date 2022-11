Após quatro adiamentos, acusados de matar o radialista Valério Luiz devem ser julgados em Goiânia

Entornointeligente.com /

07/11/2022 03h59 Atualizado 07/11/2022

1 de 3 Acusados de matar o radialista Valério Luiz, em Goiânia, Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera Acusados de matar o radialista Valério Luiz, em Goiânia, Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Após quatro adiamentos, os acusados de matar o radialista Valério Luiz devem ser julgados em Goiânia nesta segunda-feira (7). Na última tentativa, em 14 de junho desse ano, o júri popular foi dissolvido ( entenda abaixo ) porque um jurado passou mal e saiu do hotel em que estava isolado para tomar remédio.

Os acusados de matar o radialista são: Maurício Borges Sampaio, Urbano de Carvalho Malta, Ademá Figueiredo Aguiar Filho, Marcus Vinícius Pereira Xavier e Djalma Gomes da Silva ( veja o perfil de cada um ).

Valério Luiz foi morto a tiros, aos 49 anos, quando saía da rádio em que trabalhava, em 5 de julho de 2012. Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público, à época, o assassinato foi motivado pelas críticas constantes de Valério Luiz ao Atlético-GO, time que Maurício Sampaio era vice-presidente.

Adiamentos

23 de junho de 2020 : O júri foi adiado pela primeira vez em razão da pandemia de Covid-19. A suspensão de todos os julgamentos foi uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. 14 de março de 2022 : O advogado que defendia Maurício Sampaio deixou o caso. Com isso, foi necessário adiar o julgamento para que um novo defensor fosse nomeado e tomasse conhecimento do caso. 2 de maio de 2022 : Os advogados de Maurício Sampaio abandonaram o plenário alegando que o juiz Lourival Machado não era imparcial para presidir a sessão. Os recursos apresentados sobre esse fato foram todos negados. 14 de junho de 2022 : Um jurado passou mal no segundo dia de julgamento e, com isso, o júri foi dissolvido.

O Tribunal de Justiça de Goiás explicou que dissolver o júri significa que o julgamento foi encerrado sem resultado, devido a algum problema. Com isso, o novo julgamento deve acontecer desde a fase inicial, escolhendo novos jurados e ouvindo novamente todas as testemunhas.

Um dos 7 jurados se sentiu mal e resolveu sair do isolamento do hotel em que estava para ir em casa tomar um remédio por conta própria. Essa saída do hotel é proibida porque ele não pode ter contato com ninguém que não seja do júri e isso quebra a isenção do membro do júri.

2 de 3 Réus no caso do homicídio do radialista esportivo Valério Luiz Goiânia Goiás: Maurício Sampaio, Ademá Figueiredo, Marcus Vinícius, Djalma da Silva, Urbano Malta — Foto: Reprodução/TV Anhanguera Réus no caso do homicídio do radialista esportivo Valério Luiz Goiânia Goiás: Maurício Sampaio, Ademá Figueiredo, Marcus Vinícius, Djalma da Silva, Urbano Malta — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

O promotor do Ministério Público Sebastião Marcos Martins explicou que quando os jurados são sorteados, eles precisam ficar isolados e sem comunicação, não tendo acesso a televisão, celular e computador, por exemplo.

Caso isso não aconteça, é necessário anular todo o julgamento e determinar uma nova sessão, com novos jurados, pois não há como substituir um dos integrantes do conselho de sentença.

Veja as acusações:

Maurício Sampaio , apontado como mandante; Urbano de Carvalho Malta , acusado de contratar o policial militar Ademá Figueiredo para cometer o homicídio contra o radialista; Ademá Figueiredo Aguiar Filho , apontado como autor dos disparos que mataram Valério; Marcus Vinícius Pereira Xavier , que teria ajudado os demais a planejar o homicídio do radialista; Djalma Gomes da Silva , que teria ajudado no planejamento do assassinato e também atrapalhado as investigações.

3 de 3 Valério Luiz de Oliveira morreu aos 49 anos, em Goiânia, Goiás — Foto: Reprodução/ TV Anhanguera Valério Luiz de Oliveira morreu aos 49 anos, em Goiânia, Goiás — Foto: Reprodução/ TV Anhanguera

