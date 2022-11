Alejandra Domínguez Gila: «Un escapulario que era de mi abuela es mi joya favorita»

Entornointeligente.com /

Alejandra Domínguez Gila es una apasionada de la moda. Comenzó su carrera como modelo y ahora explora también la industria desde el lado de la comunicación. Con un estilo muy carismático y la filosofía de que «las imperfecciones la definen y la hacen única» esta sevillana se ha ganado un hueco en las listas de mujeres más elegantes de nuestro país. Charlamos con ella sobre su relación con las joyas, con motivo de la presentación de ‘ RABAT Diamonds’, una selección formada por diseños atemporales con los diamantes como protagonistas, que muestran la eternidad en forma de joya.

Háblame de tu relación con las joyas ¿cómo las valoras y qué sientes hacia ellas?

Mi relación con las joyas ha ido incrementándose progresivamente en los últimos años. Antes no era consciente del valor que tenían y que cada vez las aprecio más. Tengo una carpeta donde guardo recortes de todo lo que me gusta porque me atrae mucho investigar sobre joyas antiguas sobre todo de los diferentes estilos que ha habido a lo largo de todo del siglo 20.

¿Tienes algún talismán en tu joyero?

Para mí las piezas más especiales no lo son por su valor económico sino por su valor sentimental. Por ejemplo, una medallita que me regaló mi abuela, un escapulario súper pequeño, es a lo que tengo un especial cariño.

¿Hay tradición de amor por las joyas en tu familia?

Hay una medalla de oro del siglo XVIII de mi familia, que me gusta especialmente porque se puede llevar de colgante. Ha pasado de generación en generación por vía paterna. Me gusta por la historia que tiene detrás y la antigüedad.

Alejandra Domínguez Gil, con joyas de Rabat.

¿Qué peso le das a las joyas a la hora de crear un look?

Las joyas en foto siempre me han parecido un poco desagradecidas. No se capta tanto la esencia. Sin embargo, en persona, son imprescindibles y son capaces de transformar un look normal en uno de fiesta, en algo más sofisticado. Por otro lado, me encanta la luz que aportan al rostro, lo que favorecen y resaltan las facciones. Con joyas definitivamente te sientes más guapa.

¿Cuál es la joya que hayas visto que más que más te ha impresionado en tu vida?

Pues me impresionó mucho un brillante de Rabat amarillo que vi recientemente en su tienda. Simplemente espectacular.

LINK ORIGINAL: S Moda

Entornointeligente.com