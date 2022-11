Una nueva oportunidad: Víctor Muñoz es jurado en La Voz Kid Perú

Entornointeligente.com /

«La Voz Kids ha sido una experiencia enriquecedora en todos los aspectos. Nunca había trabajado en televisión, y menos con niños. Es un trabajo delicado pero que te enseña a ser mucho más empático, a criticar desde lo positivo, a amar a cada uno de los participantes. Es realmente una de las experiencias más emotivas que he tenido, no puedo negar que he llorado unas cuantas veces, muchas en realidad», expresó Muñoz.

Durante el primer programa, que se transmitió el pasado jueves, el reconocido cantautor conquistó el cariño del público, lo que se evidenció en los comentarios de los fans en las redes sociales. Víctor llegó al show cargado de frescura y de mucha energía que pretende imprimir a la competencia. En medio de la emoción del primer episodio, incluso hizo bailar a Eva Ayllón al ritmo de «La negra tiene tumbao» de la recordada Celia Cruz.

Luciana Vega es la primera participante que Muñoz logra incorporar a su equipo. Luego que los coaches se impresionaran con la actuación de la pequeña, la emoción se hizo presente en el escenario cuando Víctor le dedicó su éxito «Mi princesa», tema con el que logró emocionar al público y a Luciana, que finalmente lo escogió como coach.

«Siempre me ha gustado el formato de La Voz, aunque debo reconocer que lo que más me atrajo de este proyecto es que se trata de la versión Kids. Como padre, tengo una sensibilidad especial para conectar con la ilusión de los niños y su sueño de formar parte de la industria musical», comentó Víctor entre las primeras impresiones de su paso por el programa. En esta edición, conducida por Karen Schwarz y Cristian Rivero, Muñoz acompaña a los conocidos talentos peruanos Eva Ayllón, Maricarmen Marín y Ezio Oliva, para encontrar y preparar a los nuevos talentos de Perú, que sueñan con tener una carrera musical.

