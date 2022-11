UFC Vegas 64: Lemos noquea a Marina Rodríguez

Entornointeligente.com /

Amanda Lemos hizo una declaración en UFC Vegas 64, derrotando a Marina Rodríguez por nocaut técnico a los 54 segundos del tercer round del evento principal desde el Apex en Las Vegas.

Rodríguez estaba en turno para una oportunidad por el título si ganaba, pero ahora Lemos le ha arrebatado su lugar cerca de la parte superior del ranking.

El final llegó tras un gran volado de derecha de Lemos. El puño aterrizó en la frente de Rodríguez, cuando Rodríguez se acercaba para una combinación propia. Detuvo a Rodríguez en seco y la dejó sacudida. Lemos presionó hacia adelante con otra mano derecha y luego se lanzó con ganchos de derecha e izquierda hasta que el árbitro Jason Herzog intervino para detener el combate.

Dos peleas de campeonato ( Adesanya – Pereira , Esparza – Weili ) encabezan UFC 281 el sábado 12 de noviembre desde Madison Square Garden.

UFC 281: Adesanya vs. Pereira • Sábado Noviembre 12, MSG, Nueva York • Principal: 10 pm ET, ESPN+ PPV • Prelims: 8 pm ET, ESPN Deportes/ESPN+ • Prelim iniciales: 6 pm ET, ESPN+

Lemos (13-2-1), clasificada novena entre las peleadoras de 115 libras en el ranking de ESPN entrando a la pelea, ha ganado siete de sus últimos ocho combates. Venía de someter a Michelle Waterson-Gómez en el segundo round en julio.

La victoria debería acercar a Lemos a la contienda por el título. Ella propuso la idea de ser la peleadora suplente para la pelea por el título de peso paja femenino la próxima semana en UFC 281 entre la campeona Carla Esparza y la ex campeona Zhang Weili en Nueva York.

Rodríguez (16-2-2) había ganado cuatro peleas seguidas y llegó a la pelea como la No. 4 entre las peleadoras de 115 libras en el ranking de ESPN. Venía de ganar por decisión dividida sobre Yan Xiaonan en marzo.

En la coestelar, Neil Magny derrotó a Daniel Rodríguez por sumisión en el tercer round, y rompió un empate con Georges St-Pierre por la mayor cantidad de victorias en la historia del peso welter de UFC con 20. Magny es ahora el 11er peleador en la historia de UFC en obtener 20 victorias.

