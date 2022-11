Twitter retrasa plan de verificación de US$ 8 con la «palomita azul» hasta después de las elecciones intermedias

Entornointeligente.com /

(CNN) — Twitter retrasará el inicio de las verificaciones de cuentas para su plan de suscripción de pago ‘Twitter Blue’ hasta después de las elecciones intermedias, según confirmó a CNN una fuente con conocimiento de la decisión.

La decisión de retrasar la nueva función llega un día después de que la plataforma lanzara una versión actualizada de su aplicación para iOS que promete permitir a los usuarios que pagan una cuota de suscripción mensual obtener una marca de verificación (la famosa «palomita azul») en sus perfiles, una característica que el CEO Elon Musk ha propuesto como una forma para combatir el spam en la plataforma.

La última actualización de la aplicación fue presentada en la App Store de Apple e indica que los usuarios tendrán que pagar US$ 7,99 al mes por la función de verificación Twitter Blue de la compañía, «al igual que las celebridades, empresas y políticos que ya sigues». La marca de verificación se utiliza desde hace tiempo para confirmar la autenticidad de funcionarios del gobierno, figuras prominentes y periodistas.

Las pruebas realizadas por CNN este sábado por la tarde sugerían que el despliegue aún no se había completado antes de la decisión del domingo. Una nueva cuenta de Twitter creada por CNN que optó por la función de pago no mostraba la marca de verificación en su perfil público. Además, parecía que Twitter seguía cobrando US$ 4,99.

¿Por qué Twitter enfrenta caídas masivas en ingresos? 0:52 Las burlas a Musk en Twitter El retraso se produce en momentos de fuertes críticas a la decisión de cobrar a los usuarios por la verificación. En una muestra de desafío público, algunos famosos de la plataforma se hicieron pasar por Musk durante el fin de semana y revelaron un posible fallo en el sistema de «verificación azul».

publicidad La comediante Sarah Silverman utilizó su cuenta verificada para trolear a Musk, copiando su foto de perfil, su imagen de portada y su nombre. Lo único que distingue a un tuit procedente de la cuenta de Silverman es el nombre de @SarahKSilverman .

«Soy una absolutista de la libertad de expresión y desayuno caca todos los días», tuiteó Silverman este sábado. Su cuenta también retuiteó mensajes de apoyo a los candidatos demócratas.

Este domingo, la cuenta de Silverman fue etiquetada como «temporalmente restringida», con una advertencia de que «ha habido alguna actividad inusual desde esta cuenta» que se mostraba a los visitantes antes de hacer clic en el perfil. La comediante volvió a cambiar su cuenta a su forma habitual, con su propio nombre e imagen.

La actriz de televisión Valerie Bertinelli también cambió el nombre de su cuenta por el del CEO de Twitter, y tuiteó el viernes que «la marca de verificación azul simplemente significaba que tu identidad estaba verificada». «Los estafadores tendrían más dificultades para hacerse pasar por ti. Eso ya no se aplica. Buena suerte ahí fuera», agregó. Luego respondió a un seguidor que le preguntó cómo es que la marca de verificación ya no se aplica, escribiendo: «pueden comprar una marca de verificación azul por US$ 7,99 al mes sin verificar quiénes son».

Después de cambiar el nombre de su perfil a Musk, Bertinelli tuiteó y retuiteó el apoyo a varios candidatos demócratas y hashtags, incluyendo «VoteBlueForDemocracy» y «#VoteBlueIn2022».

La actriz volvió a cambiar el nombre de su cuenta a Valerie Bertinelli este domingo, tuiteando: «me divertí y creo que dejé claro mi punto».

El troleo se produce tras la compra de la compañía por parte de Musk y su promesa de restablecer las cuentas de los usuarios que fueron vetados previamente de la plataforma, sobre todo el expresidente Donald Trump. Musk también ha dicho que limitará las restricciones de contenido de la compañía y exigirá la suscripción de pago para la verificación de la cuenta.

En los últimos meses, Musk ha compartido teorías conspirativas sobre el ataque a Paul Pelosi, ha calificado a los demócratas como el partido de la «división y el odio», y ha comparado al antiguo CEO de Twitter con Joseph Stalin. Twitter

