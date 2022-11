Teletón de Chile supera su objetivo y recauda casi 40 millones de dólares

Entornointeligente.com /

«Todo lo que hemos hecho y construido es parte de este país. No lo hicieron ni los animadores ni un canal de televisión. Llévense esta noche en el alma lo que ocurrió durante estas 27 horas», dijo en el cierre del evento en el Estado Nacional, de Santiago, el popular presentador Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco. Fundada en 1978 y la primera de Latinoamérica, la Teletón se celebró este año totalmente de forma presencial tras tres ediciones sin público debido al estallido social de 2019 y a la pandemia. Producido y transmitido por todos los canales de televisión del país, el evento se realizó este año un mes antes de lo habitual para no coincidir con el Mundial de fútbol de Qatar 2022. «Quiero agradecerle a esta nueva generación de productores, de artistas y también de animadores que son los que llevan hacia el 2066 esta linda campaña que nació al sur del mundo», agregó Don Francisco, quien durante 44 años presentó el evento televisivo y en esta edición decidió el testigo a otros animadores. La meta de este año era de 35.000 millones de pesos (37,80 millones de dólares) y los fondos se usarán para financiar la construcción y el mantenimiento de institutos de rehabilitación infantil para el tratamiento de niños con discapacidad motriz de la Fundación Teletón. Durante la inauguración el pasado viernes, el presidente chileno, Gabriel Boric, dijo que la Teletón «es esperanza colectiva» y que «como dice su lema, es todos los días, no son solamente dos días al año». El mandatario, que asumió el poder el pasado marzo, apuntó además que «como Estado estamos en deuda, podemos hacer mucho más» y que su Gobierno trabajará para «sentar las bases de un sistema nacional de cuidado que reconozca, valorice y sociabilice las labores de cuidado que no son remuneradas en Chile». «La inclusión tiene que ser un derecho y no un negocio», añadió. Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe. Más en Andina La policía de Brasil informó que casi terminó de despejar los bloqueos de carreteras de seguidores del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que protestan contra la victoria electoral del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva https://t.co/h4ZNOBHOVR pic.twitter.com/fJVtTTZXhe

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 5, 2022 (FIN) EFE/CFS Publicado: 6/11/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com