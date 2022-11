‘Tata’ Martino sobre Carlos Vela: En selección no hay lugar para convencer a futbolistas

Entornointeligente.com /

El técnico de la Selección de México , Gerardo Martino , fue contundente al señalar que no se le puede rogar a ningún jugador para vestir la camiseta del representativo nacional y aseguró que Carlos Vela cerró las puertas al Tri desde 2019.

En entrevista para ESPN , el entrenador argentino aseveró que «no hay lugar para convencer a futbolistas».

«Valoro de Carlos lo claro y contundente que es y hay veces que un entrenador dice aquí hay un resquicio por dónde entrar, convencer, incentivar y ahí es como si el arco tuviera un colectivo adelante. Lo que para algunos puede ser un tema indefinido, para mí está definido desde 2019», comentó el estratega que dirigirá a México en la siguiente Copa Mundial Qatar 2022 .

En el mismo tenor mencionó que el único modo de haber hablado con Carlos Vela es teniendo alguna diferencia con él, pero señaló que ese no fue el caso del delantero de LAFC , equipo que este sábado se coronó en la MLS al vencer en penales a Philadelphia Union, lo que significó el primer título de liga para Vela .

«Cuando uno es entrenador de selección ¿hay que convencer al jugador para venir? El convencimiento es cuando tenemos un problema personal. Me tengo que sentar, porque no puedo permitirme que un jugador esté y tengo que sentarme o con el director deportivo o presidente, pero cuando eso no sucede pues no», expresó.

En este sentido aseguró que su cultura como argentino no le permite estar convenciendo a futbolistas, ya que estos son los que deben estar dispuestos a vestir la camiseta del combinado nacional.

«No me aparto de ser argentino. A la selección hay que venir. Luis Romo lesionado me dijo que quería venir y eso es lo que valoro mucho», reveló en la charla con Roberto Gómez Junco.

