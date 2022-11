Samsung Electronics aumenta doble dígito

Entornointeligente.com /

Samsung Electronics Co., Ltd. fue reconocida hoy por Interbrand, una consultora de marca global, como una de las cinco principales en «Mejores Marcas Globales» 2022. Cada año, Interbrand anuncia las 100 mejores marcas del mundo y el valor de marca de Samsung se evaluó en US$ 87.7 mil millones, lo que representa un crecimiento de 17% en comparación con los US$ 74.6 mil millones en 2021, ubicando la empresa en el quinto lugar durante tres años consecutivos.

El logro se basó en el rendimiento financiero restaurado de Samsung, que ahora está cerca de los niveles previos a la pandemia, y una mayor demanda de memoria debido a un aumento en el uso de datos. En 2021, Samsung obtuvo un crecimiento del valor de marca de 20% en comparación con 2020 y este año continúa con un crecimiento de dos dígitos. La mepresa tecnológica ingresó por primera vez a la lista de los 10 principales en 2012, ubicándose en la novena posición, y ha logrado ascender en el ranking cada año, alcanzando el sexto lugar en 2017 y el quinto lugar en 2020.

«Samsung Electronics pudo registrar dos años consecutivos de crecimiento de dos dígitos en valor de marca, todo gracias al apoyo de nuestros clientes globales», dijo YH Lee, Vicepresidente Ejecutivo y Chief Marketing Officer de Samsung Electronics. «A cambio, toda la empresa trabajará en equipo para brindar una mejor y más satisfactoria experiencia al cliente».

Varios factores evaluados por Interbrand para construir el valor de la marca Samsung

A fines de 2021, Samsung Electronics fusionó su División SET y creó la División Device eXperience para aumentar la sinergia entre sus productos y brindar un próximo nivel de experiencia a los clientes. Además, Samsung también lanzó Customer eXperience-Multi Device Experience Center para fortalecer su experiencia de conexión de múltiples dispositivos.

Junto con estas medidas, Samsung ha integrado SmartThings en sus categorías de productos, creando un ecosistema inclusivo y una experiencia multidispositivo. SmartThings también permite a los consumidores aprovechar al máximo sus dispositivos de la marca surcoreana, así como los productos de terceros que ya puedan poseer.

Adicionalmente, el Future Generation Lab de Samsung se creó para fomentar conversaciones auténticas sobre las actividades de la próxima generación. Las retroalimentaciones del laboratorio se han aplicado a los productos y actividades de marketing.

Además de productos innovadores basados ​​en las experiencias de los consumidores, el desarrollo de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial (IA), 5G, automoción y robótica a través de una inversión constante también desempeñaron papeles importantes en el crecimiento de Samsung.

Logros de Samsung en cada división para una mejor experiencia del cliente

Móvil

Innovación de la cámara de la serie Galaxy S22 basada en la retroalimentación de los clientes y el lanzamiento de la campaña Nightography consolidando el liderazgo en la categoría de teléfonos móviles plegables. Asociación con Google y Microsoft para fortalecer la experiencia conectada de los usuarios. Respetar el valor de la seguridad y privacidad del usuario a través de Samsung Knox. Red

Ruta de innovación de red pionera en virtualización y apertura con experiencias comerciales a gran escala. Impulsar la industria 5G con su portafolio 5G líder en el mercado desde RAN y Core hasta herramientas de automatización. Hacer realidad el compromiso ESG a través de soluciones de red inteligente para la eficiencia energética. Pantallas/Monitores

Innovación continua de TVs premium, incluyendo Micro LED, el Neo QLED 8K/4K. Fortalecer su portafolio de productos en función del estilo de vida de los clientes, como The Frame y The Freestyle. Brindar nuevas experiencias de juego a los consumidores, incluyendo Samsung Gaming Hub y Odyssey Ark. Electrodomésticos

Expandir las categorías de productos Bespoke más allá de la cocina a toda la casa, incluyendo el cuidado de la ropa, el cuidado de los pisos y el cuidado del aire. Entregar valores de sustentabilidad a través de sus productos: lograr un alto nivel de tasa de ahorro de energía para los principales productos, asegurar garantías para el compresor inversor digital, reducción de la emisión de micro plásticos de las lavadoras en colaboración con Patagonia. Crear entusiasmo entre los fanáticos de Bespoke a través de campañas O&O centradas en la participación. Semiconductores

Invertir en tecnologías de próxima generación y capacidades de producción para garantizar suministros estables para aplicaciones de vanguardia (construcción de una nueva línea de fabricación de US$ 17 mil millones en Texas, complejo de I + D de KRW 20 billones en Giheung). Ofrecer innovaciones de semiconductores líderes en la industria que mejoran el rendimiento del producto y la eficiencia energética (la primera producción en masa de GAA de 3 nm de la industria). Desarrollar soluciones de memoria innovadoras para abordar el crecimiento explosivo de las tareas de uso intensivo de datos en áreas como IA y ML (memoria CXL, HBM-PIM, SmartSSD de segunda generación) y ampliar las asociaciones estratégicas para abordar los nuevos desafíos de la industria. Empujar los límites de las soluciones lógicas que pueden ofrecer experiencias de usuario mejoradas y nuevas oportunidades (módem 5G Exynos, Exynos 2200, 200MP ISOCELL HP3) Las «Mejores Marcas Globales» de Interbrand se enumeran de acuerdo con la evaluación del valor de cada marca, que es el resultado de un análisis exhaustivo del desempeño financiero de la empresa, la influencia de la marca en las compras de los clientes y la competitividad de la marca.

