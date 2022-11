Receita de Raia & Romesco

Entornointeligente.com /

Ingredientes:

Relacionados receitas. Receita de tártaro de atum

pão. Receita de pão de trigo barbela

receita de cozinha. Receita de corvina alourada, tortelini de cogumelos e molho de vinho branco

Para o Romesco

– 0.800 gr tomate maduro

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever – 0.250 gr pimento vermelho

– 0.100 gr cabeças alho inteiras

– 0.025 gr pimentão fumado

– 0.090 gr avelãs torradas (ou amêndoas torradas)

– 0.090 gr pão torrado (podem ser tostas de pão)

– vinagre vinho branco

-sal e azeite

Para o prato

-200 gr de raia limpa (asa e sem pele)

-100 gr alho francês

– limão

– alho laminado

– azeite, sal

– salsa

Confeção

Fazer o Molho Romesco:

1- Assar no forno a 180ºC e em tabuleiros, durante 30 minutos, os pimentos vermelhos inteiros, os tomates partidos ao meio, e as cabeças de alho inteiras e embrulhadas em papel de alumínio.

2- Quando os pimentos e os tomates estiverem bem assados, retirar as peles e as sementes e reservar.

3- Retirar os alhos do forno, cortar ao meio e espremer até sair a sua polpa assada. Reservá-la e mandar fora as peles do alho e a folha de alumínio.

4- Triturar tudo juntamente com o pão e as avelãs torradas (ou amêndoas). Temperar com o azeite, o pimentão fumado, o vinagre e o sal. Deve ficar com uma consistência de puré ou creme espesso, ligeiramente avinagrado.

Fazer a raia:

Temperar a posta de raia com sal e um pouco de sumo de limão.

Numa frigideira quente com azeite e alho laminado, fritar devagar a raia, virando de um lado e outro.

No forno a 180 ºC, assar o alho francês inteiro.

Quando estiver assado, retirar do forno e mandar fora as 2 primeiras folhas do alho francês.

Cortar em rodelas com 0,5 cm de espessura.

Colocar no prato a raia já cozinhada, e um pouco de romesco, decorando com rodelas de alho francês assado.

Retificar de sal.

Decorar com raspas de limão, salsa, avelãs torradas partidas e um pouco de azeite.

Para acompanhar

Sugestão para acompanhar o prato é o monovarietal Arinto de «Vale da Capucha», um vinho com aroma vegetal, revelando notas de alga verde e seixo molhado, que prima pela frescura e salinidade.

Chef Joana Duarte

© Nuno Galvão Correia

A chef

Joana Duarte é formada em Biologia Marinha e Oceanografia mas decidiu mudar de área antes de completar 30 anos. A sua paixão pela cozinha levou-a para Barcelona onde ficou seis anos passando pelo restaurante MOO (assessoria dos irmãos Roca), Comerç 24 e Tapas 24, do chef Carles Abellán, onde aprendeu muito da cozinha que agora pratica. De regresso a Portugal esteve em vários locais como Pedro e o Lobo, Fortaleza do Guincho, terminando a liderar, por cinco anos, a cozinha do Tapisco, projeto do chef Henrique Sá Pessoa, em Lisboa. Atualmente é consultora gastronómica independente e dá aulas nas Escolas de Setúbal e Estoril.

Exerce consultoria para a cozinha do restaurante Pão de Canela, na Praça das Flores, em Lisboa.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com