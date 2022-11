¿Qué frutas encontraremos frescas y a menor precio en esta temporada?

Entornointeligente.com /

El Perú es un país privilegiado por la gran diversidad de frutas y verduras que pueden encontrarse durante todo el año en la costa, sierra y selva. El consumo frecuente de estos alimentos es fundamental para lograr una dieta balanceada y contribuir al óptimo funcionamiento de nuestro organismo. En muchos hogares se tiene el prejuicio de que todas las frutas son caras, cuando la verdad es que el país cuenta con una oferta amplia y variada durante todo el año, cuyos precios pueden reducirse a la mitad cuando se encuentran de temporada. Durante la primavera, que culmina el 21 de diciembre, estas son las frutas con mejor precio en el mercado y que no deben faltar en su mesa: mango, sandía, arándano, piña, durazno, fresa, membrillo, entre otras. Puedes leer: Fruta estelar del verano: consume melón, rehidratante ideal y gran aliado contra el estrés Mango El costo del mango es de S/2 por kilo. En todas sus variedades, tiene grandes cantidades de vitamina A,2. Es una fruta baja en calorías y aporta al organismo antioxidantes, vitamina C y vitamina B5. Es apropiado para el metabolismo de los hidratos de carbono y problemas en la epidermis. Es de muy fácil digestión aunque puede tener efectos laxantes cuando se consume en exceso. Sandía El costo de la sandía es de S/1.50 por kilo. Buscada por su gran cantidad de agua, la sandía es una de las frutas más deseadas en el verano. Su suave textura la hace ideal para toda la familia, desde los más pequeños de la casa hasta las personas mayores, con dificultad para masticar los alimentos. Contiene vitamina A y potasio. Arándano El costo del arándano es de entre S/8 a S/ 10 por kilo. Esta fruta es fuente de vitaminas y minerales esenciales, pero otra de las características de su composición es la presencia de un alto contenido de pigmentos naturales, como los antocianos y carotenoides, y de vitamina C, que poseen potentes propiedades antioxidantes. Piña El costo de la piña es de 3 por S/ 10. Dulce y apetitosa, la piña es siempre una fruta muy jugosa. Contiene una enzima que ayuda a digerir las proteínas, por lo que resulta un postre ideal para facilitar la digestión o para ser usada como ingrediente de ensaladas; además, prepara al estómago ante posibles excesos. Durazno El costo del durazno de S/2 por kilo. Contiene abundante potasio, vitamina A. Además, posee vitamina B17 que ayuda a prevenir el cáncer. Es ideal para evitar las infecciones en la piel y tener un cuerpo fuerte con mucha energía. Retrasa el envejecimiento gracias a su alto porcentaje de beta-caroteno y vitamina C. Fresa El costo de la fresa es de S/2 por kilo. Contienen antocianinas, las cuales son pigmentos que ayudan a reducir el colesterol y el riesgo de sufrir hipertensión. Son muy ricas en agua, vitaminas, antioxidantes, potasio y calcio. Por lo tanto, tienen importantes propiedades hidratantes. Son ricas en vitaminas, especialmente la C. Membrillo El costo del membrillo es de S/2 por kilo. Por su alto contenido en potasio y bajo en sodio es adecuado para personas con tendencia a la hipertensión arterial y retención de líquidos. Las semillas de membrillo también tienen un valor importante. Expertos afirman que alivia las inflamaciones bronquiales. Las otras frutas que se consiguen ahora a buenos precios son la chirimoya a S/6.50 por kilo, la ciruela a S/ 4.17 por kilo, el coco a S/ 3.33 por kilo, la granadilla a S/ 3.38, la lúcuma a S/ 9.00 por kilo, la mandarina a S/ 2.38, entre otros. Más en Andina: ?? Elíxir para la salud: consume uva para evitar y combatir la anemia, el estrés y el cáncer https://t.co/VPOOcJKRwz Esta fruta es rica en antioxidantes, vitaminas y minerales que potencian el sistema inmune y cardiovascular. pic.twitter.com/AN3HEV98yi

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) February 9, 2022 (FIN) JAM/KGR JRA Publicado: 6/11/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com