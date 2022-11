Productores piden a canciller no ignorar el TPC

Entornointeligente.com /

Arroceros afirman que están preocupados porque la desgravación no se detiene

El reloj sigue marcando y la desgravación de los aranceles de arroz no se detiene, estas quedarán en 0% en cuatro años, si no se llega un acuerdo en el Tratado de Promoción Comercial (TPC) con los Estados Unidos (EE.UU). Esta situación mantiene a los productores con el Jesús en la boca.

La preocupación se acentúa luego del cambio de la canciller Erika Mouynes y esperan que la actual, Janaina Tewaney, tome a la brevedad el tema para intentar modificar el tratado en cuatro rubros (cerdo, pollo, leche y arroz). El TPC está vigente desde el 31 de octubre de 2012.

En marzo Panamá solicitó a los Estados Unidos realizar ajustes en el tratado con respecto a rubros como el arroz, leche y sus derivados, carne de pollo y puerco.

‘Estamos preocupados porque la desgravación no se detiene y aún no se logra un acuerdo con los Estados Unidos y ahora no sabemos con la salida de la canciller, cómo queda las conversaciones’, dijo Ludgerio Sánchez, de la Asociación de Agricultores de Arroz y Granos de Chiriquí.

Resaltó que en el 2026 quedaría en 0% los aranceles y esto es peligroso para la producción nacional, porque los productores no podrán competir con los de EE. UU, que tienen más recursos, manejan más tecnología y siembran a volúmenes; en cambio, en el país se siembra en áreas pequeñas, no cuentan con la tecnología de riego (que es lo que permite ser eficientes, el problema se agudiza debido a los últimos incrementos de costos de producción, ya sea por parte de los fertilizantes de insumos y combustible).

Omar Spiegel, presidente del Comité de Productores de Arroz en Veraguas (Coprave), manifestó que le dan el voto de buena fe a la nueva canciller, pero resaltó que no se sienten con las condiciones para competir con los productores gringos, porque para estarlo se debía haber invertido más de mil millones en el sector y eso no se dio, por lo que están desprotegidos para enfrentar una desgravación arancelaria.

‘Nos sentimos preocupados; además de entrar en una desgravación, son $300 millones que dejarían de circular en el sector primario del país’, enfatizó.

Tanto Sánchez como Spiegel piden una reunión con la nueva canciller para que atienda a los productores lo antes posible para crear una hoja de ruta para enfrentar la degradación y proteger la producción nacional y el arroz, que es el producto básico del pueblo panameño.

El propio ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, dijo que una vez lleguen a cero arancel de los cuatro rubros, se va a generar pérdidas de empleos. Aparte del arroz., Valderrama ha reiterado que Panamá seguirá viendo alternativas y que de no aceptar EE.UU. revisar este TPC se tendría que buscar alternativas en otros mercados.

Ante el poco avance, los productores han pedido al gobierno pensar en un plan B por si EE. UU se niega a revisar el tratado.

Al igual que los aranceles de arroz, la desgravación de aranceles de los productos de cerdo no se detiene, pasaron de 70% hace 5 años a 36% actualmente y en cuatro años será 0%.

La desgravación inició hace dos años, los productores piden reunión con la nueva canciller para ver cómo procederá ante la discusión del tpC. Anapor señala que de continuar el avance del TPC sin ninguna modificación, llevará a la desaparición de importantes rubros del sector agropecuario.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

